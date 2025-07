Insektenschwärme quälen Pferde und Ponys auf dem Gnadenhof

Notstand durch Insektenplage auf Gnadenhof am Niederrhein

Die erste Hitzewelle dieses Jahres hat eine wahre Invasion ausgelöst: Insektenschwärme machen das Leben der Pferde und Ponys auf dem BDT-Gnadenhof in Weeze am Niederrhein fast unerträglich. Zum ersten Mal in den 22 Jahren des Bestehens müssen alle Pferde und Ponys mit Fliegendecken, Masken und speziellen Sprays versorgt werden, um ihnen einen einigermaßen ruhigen und gesunden Sommer zu ermöglichen, so der Bund Deutscher Tierfreunde in Kamp-Lintfort als Träger des Gnadenhofs. Der Aufwand – und die Kosten – sind enorm.

Experten hatten bereits im Mai einen mückenreichen Sommer prognostiziert. Mückenlarven fühlen sich in Pfützen und Tümpeln wohl. Wird es dazu noch plötzlich warm und heiß wie jetzt, drohen die Populationen, sich rasch zu vermehren. Das Gleiche gilt für die nervenden Bremsen. Und die sich abzeichnende anhaltende sommerliche Hitze lässt auch noch eine Wespenplage befürchten. Umweltreize wie starke Hitze, Insektenplage, Lärm oder Unwetter können bei Pferden erheblichen Stress und damit Unwohlsein auslösen.

Der Gnadenhof in Weeze liegt idyllisch und ist umgeben von Wiesen. Doch gerade diese Lage erschwert nun die Situation, denn die Bachläufe und Waldabschnitte in der Umgebung begünstigen die Plagegeister. Die Belastung durch Bremsen, Mücken und andere Insekten ist für die Tiere fast unerträglich, so der Bund Deutscher Tierfreunde.

Der Gnadenhof bittet deshalb alle Tier- und Pferde liebenden Menschen um Hilfe, denn es muss viel Material angeschafft werden.

Steuerlich absetzbare Geldspenden: Kennwort: Gnadenhof Weeze „Insektenschutz“ bitte an: Bund Deutscher Tierfreunde e.V. ,

Volksbank Niederrhein IBAN: DE44 3546 1106 0128 7840 20 oder per PayPal verwaltung@bund-deutscher-tierfreunde.de

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt mehr als 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein überregionaler Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2024 bereits sein 20jähriges Bestehen.

Firmenkontakt

Bund Deutscher Tierfreunde e.V.

Martina Klein

Am Drehmanns Hof 2

47475 Kamp-Lintfort

02842/92 83 20

02842/92 83 220



http://www.bund-deutscher-tierfreunde.de

Pressekontakt

Bund Deutscher Tierfreunde e.V.

Harald Debus

Am Drehmanns Hof 2

47475 Kamp-Lintfort

02842/92 83 20

02842/92 83 220



http://www.bund-deutscher-tierfreunde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.