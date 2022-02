Insektenschutzfenster und -türen nach Mass, Insektenschutz

Schutz vor Insekten bei Türen, Fenstern, Lichtschacht, Katzennetz

Insektenschutz – Mückengitter, Fliegengitter, Insektengitter

Insektenschutz? Zuverlässiger Schutz vor Insekten durch Mückengitter, Fliegengitter und Insektengitter bei Türen und Fenstern. Das verwendete Transpatek Gewebe der Firma Neher bietet zuverlässigen, reissfesten und durchsichtigen Schutz. Neben dem Schutz vor Insekten bietet das Pollenschutzgewebe zusätzlichen Schutz vor Blütenpollen.

Die robuste Alu-Konstruktion der Rahmen für Türen und Fenster garantiert langanhaltende Sicherheit vor Insekten. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Rahmen entfernen und im Winter einlagern oder reinigen. Ebenso lässt sich das Fenster oder die Türe schnell nachjustiert werden da sie über eine stabile Bürstenführung für ein sicheres Öffnen und Schliessen verfügen. Neben Insektenschutzgewebe besteht die Möglichkeit, ein Sonnenschutzgewebe und Pollenschutzgewerbe zu montieren, sowie einen robusten Schieberahmen.

Schutz vor Insekten ist primär im Frühling und Sommer angezeigt. Mit den warmen Temperaturen kommen viele Insekten, die sich niemand in den Wohnräumen oder im Schlafzimmer anzutreffen wünscht. Frischluftzufuhr erfolgt durch offene Fenster – ein zuverlässiger Insektenschutz gewährleistet das Insektenschutzrollo der Firma Neher. Neher erzeugt Insektenschutzgitter in hoher Qualität.

Insektenschutz – Gewebe Insektengitter?

Wir verwenden in Insektenschutztüren und Insektenschutzfenstern das Gewebe „Transpatec“. Es bietet grosse Transparenz und Lichtdurchlässigkeit für Ihr Dachfenster. Zusätzlich ist es durchstossfest und reissfest. Es sperrt grössere Insekten aus ohne kaputt zu gehen. Das von der Firma Neher entwickelte Mückengittergewebe ist 0,13 Millimeter dünn. Das Garn wird mit einem Zusatzstoff umzogen, welcher den Faden robust und widerstandsfähig sowie reissfest und witterungsbeständig macht.

Vorteile Insektenschutz

Schlafen bei geöffneten Fenstern

Frische Luft macht den Sommerschlaf erträglich

Keine Insekten fliegen im Raum

Pendelfenster, Kippfenster, Drehfenster – wirksamer Insektenschutz

Pendelfenster, Kippfenster, Drehfenster werden exakt auf die erforderliche Grösse eingebaut und bieten wirksamen Schutz vor Insekten, ohne Insektizide oder schädliche Substanzen einzusetzen. Drehfenster werden eingesetzt, wenn es notwendig ist, ein Fenster zu öffnen und zu schliessen, zum Beispiel um Blumen zu giessen. Kipp- und Drehfenster sind schnell zu bedienen. Das Schwenkfenster lässt sich in eine Richtung öffnen. Das Pendelfenster in beide Richtungen, d.h. nach innen und nach aussen, was eine noch grössere Bewegungsfreiheit ermöglicht.

Im Allgemeinen bleiben Ihre Wohnung, Ihr Büro und Ihr Keller insektensicher, ohne dass ein Fenster zu schliessen ist. Schwenkfenster und Fliegengitter bieten einen hohen Komfort. Die Zimmer sind frei von Moskitos und Fliegen.

Insektenschutztüren– wirksamer Insektenschutz

Die BB Insektenschutz GmbH bietet Ihnen einen individuellen Einbau von Insektenschutztüren für einen effektiven Insektenschutz. Büro, Wohnung und Keller bleiben frei von Insekten, ohne die Türen zu schliessen. Insektenschutztüren mit Insektengittern bieten grossen Komfort – Räume mit Insektenschutztüren bleiben frei von Fliegen, Mücken und generell Insekten.

Die Insektenschutztüre wird individuell an jede Anwendung angepasst werden – wir nehmen die genauen Masse.

Technisch gesehen ist die Pendeltüre mit einer Stiftfassung ausgestattet. Dies ermöglicht einen komfortablen Durchgang mit einem maximalen Öffnungswinkel von 120 Grad.

Die Insektenschutztüre schliesst selbstständig dank Federn und Verriegelungsmagneten, die im Profil unsichtbar sind.

Die Insektenschutz-Türe wird optional mit Katzen- und Hundeklappen hergestellt werden.

Die Türe zum Insektenschutz wird optional mit einer Schliessvorrichtung (innen, aussen, beides) ausgestattet werden.

Die Türe wird vom Kunden entriegelt.

Qualität des Materials

Die Insektenschutztüren sind individuell dimensioniert, qualitativ hochwertig, schön verarbeitet und für den Dauereinsatz und eine hohe Lebensdauer ausgelegt. Wir achten auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Montage und Einbau von bei Fenstern und Balkonen

Keine zwei Türen sind gleich. Deshalb werden unsere Türen individuell gefertigt und perfekt angepasst. Die Kunden der BB Insektenschutz GmbH wählen aus unserem breiten Angebot das Produkt aus, das ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Dank hoher Montagepräzision und einfacher Installation ist ein lang anhaltender Schutz vor Insekten gewährleistet.

Insektenschutzsysteme – Besuchen Sie unseren Showroom um sich selber ein Bild zu machen .

Sind Sie daran interessiert mehr über die innovativen Insektenschutzlösungen von BB Insektenschutz zu erfahren? Kontaktieren Sie uns für einen Besuch unseres Showrooms.

Exakte und massgenaue Fertigung passend für Ihre Fenster & Türen.

3x in Ihrer Nähe:

bbinsektenschutz gmbh

Toggenburgerstrasse 30

CH-9652 Neu St. Johann

Tel. 071 912 31 10

BBinsektenschutz Anstalt

Ober Au 28

FL-9487 Gamprin/Bendern

Tel. +423 230 31 10

bbinsektenschutz gmbh

CH-Tessin TI

Tel. 071 912 31 10

Die BBinsektenschutz GmbH bietet vielseitige Formen von Insektenschutzvorrichtungen an. Wir sind kompetent, schnell, preiswert und garantieren eine kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort.

Von Rollos und Spannrahmen bis zu Schiebeanlagen für Fenster und Türen – die BBinsektenschutz GmbH bietet marktführende Produkte in über 250 Varianten an.

Keywords:

Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster und Türen, Lichtschachtabdeckungen, Pendeltüren

Firmenkontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter, Insektenschutzgitter für Fenster & Tür, Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

Pressekontakt

bb insektenschutz GmbH – Fliegengitter – Insektenschutzgitter – Fenster – Tür – Lichtschachtabdeckun

Bruno Bösch

Toggenburgerstrasse 30

9652 Nesslau-Krummenau

+41 71 912 31 10

info@bb-ins.ch

https://www.bb-ins.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.