inray veröffentlicht Whitepaper zur OEE-Implementierung

OEE-Umsetzung mit manubes auf 30 Seiten

Anlagenoptimierung beginnt mit Transparenz: Die Overall Equipment Effectiveness (OEE) macht Stillstände, Leistungsverluste und Qualitätsprobleme in der Produktion sichtbar. Gerade in anlagenintensiven Unternehmen dient die Kennzahl als wichtiges Werkzeug, um den täglichen Betrieb zu überwachen und Verbesserungsmaßnahmen systematisch zu bewerten.

Das neue Whitepaper der inray Industriesoftware GmbH zeigt, wie einfach die OEE-Implementierung in der Praxis sein kann.

Neben einer Einführung in die Berechnungsformeln, OEE-Arten und Datenquellen liefert das Dokument einen einfach verständlichen Leitfaden für die OEE-Implementierung mit manubes – inrays Cloud-Plattform für eine transparente und optimierte Produktion.

Sie erhalten das neue OEE-Whitepaper kostenlos auf www.manubes.de: Zum Whitepaper „OEE mit manubes“

inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

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