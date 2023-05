Innovator des Jahres: Höhle der Löwen und neuer Look

Der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft sorgte im TV-Format für Überraschung

Diese Überraschung hatte gesessen! In der bekannten Gründershow „Die Höhle der Löwen“ des TV-Senders VOX am 22. Mai sorgte der Award Innovator des Jahres für einen emotionalen Moment. Als Investor Ralf Dümmel in einem Hintergrundbericht „sein“ Startup VapoVesp besuchte, hatte er für beiden Gründerinnen Mutter Claudia und Tochter Leslie Eckert eine unerwartete Ehrung. Denn VapoVesp wurde vom Innovationsaward Innovator des Jahres in der Kategorie Green Innovator des Jahres ausgezeichnet. Ralf Dümmel überreichte den überraschten Gründerinnen den Pokal vor laufender Kamera .

Innovationen aus allen Bereichen der Wirtschaft

Die Auszeichnung für VapoVesp dokumentiert zugleich der besondere Merkmal des Awards. Den jährlich werden 20 mustergültige Neuerungen quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen ausgezeichnet. Dazu zählen Weltkonzerne wie Henkel oder Sixt, Mittelständler, Berater und Standorte – und Startups wie VapoVesp.

„Innovationsgeist zeigt sich nicht nur bei Hightech-Entwicklungen oder digitalen Anwendungen, sondern auch bei den vielen kleinen Verbesserungen und Neuerungen in allen Bereichen der Wirtschaft“, sagt Michael Oelmann, Vorsitzender des Nominierungskomitees.

Seit 2017 wird der Innovator des Jahres gewählt. In dieser Zeit hat er sich zum größten Publikumspreis der deutschen Wirtschaft entwickelt: hunderttausende Akteure beurteilen jährlich die 20 innovativen Produkte, Verfahren und Konzepte der Nominierten und Preisträger. Vergeben werden die Publikumspreise in den drei Kategorien Innovator, Green Innovator und Innovationsort des Jahres.

Von Schwergewicht bis Raumfahrt

Große Bekanntheit erlangt der Innovator des Jahres nicht zuletzt durch den ebenfalls jährlich vergebenen Ehrenpreis. Verliehen wird der Preis an und namhafte Vorreiter und prominente Personen, die mit ihrem Wirken beispielhaft für Innovationskraft und unternehmerischen Mut stehen. So zählen zu den bisherigen Ehrenpreisträgern der ehemalige Box-Weltmeister Dr. Wladimir Klitschko, Investor Frank Thelen, der Astronaut Dr. Matthias Maurer und letztjährig Oliver Kahn, Präsident des FC Bayern München.

Neuer Auftritt

Im letzten wechselte der Innovationsaward von Düsseldorf nach Berlin, wo er im Haus der Bundespressekonferenz seinen neuen Sitz hat. Passend zum Umzug ging in diesen Tagen der neue Auftritt des Innovationsawards „on air“. Auf https://www.innovator-des-jahres.com/ finden sich die diesjährigen Nominierten und alle Infos für die Bewerbung zum Innovator des Jahres.

Auch, wer der Publikumsjury aus mittlerweile über 25.000 Personen beitreten will, findet dort alle Infos.

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

