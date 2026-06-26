Innovatives Funk-Sicherheitssystem RE 6900

Maximale Mobilität bei höchster Sicherheit bis Kat. 4 / PL e bzw. SIL 3

Furtwangen, 16.06.2026

Wartungsarbeiten, Service- und Einrichtbetrieb an Roboterzellen oder die Not-Halt-Abschaltung von weitläufigen Maschinen und Anlagen stellen hohe Anforderungen an die Sicherheit – vor allem dann, wenn Abschalten und Zustimmen kabellos erfolgen müssen. Genau hier setzt das neue Funk-Sicherheitssystem RE 6900 der SAFEMASTER W Serie von Dold an: Das System ermöglicht das sichere Abschalten per Funk-Not-Halt oder die sicherheitsgerichtete Zustimmung im Einrichtbetrieb mit dem Funk-Zustimmtaster. Entwickelt für maximale Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig höchstem Sicherheitsniveau bis Kat. 4 / PL e bzw. SIL 3, ist der Funk-Handsender die ideale Lösung für moderne Automatisierungs- und Instandhaltungskonzepte.

Der Funk-Zustimmtaster ermöglicht ein sicheres Bedienen und verhindert das unbeabsichtigte Starten gefährlicher Bewegungen, da nur eine aktiv betätigte Mittelstellung des Dreistufentasters die Zustimmung für die Maschinenbewegung per Funk erteilt. Ein Loslassen oder Durchdrücken des Tasters unterbricht die Bewegung und löst eine sicherheitsgerichtete Abschaltung aus. Dank seiner ergonomischen Formgebung liegt der Funk-Zustimmtaster optimal in der Hand und erlaubt eine intuitive Einhandbedienung – und das bei höchster Sicherheit bis Kat. 4 / PL e bzw. SIL 3.

Der Funk-Zustimmtaster findet vor allem in der Robotik bei Service- und Wartungsarbeiten seinen Einsatz, während der Funk-Not-Halt besonders in weitläufigen Anlagen, Transport- oder Logistikbereichen überzeugt – überall dort, wo schnelle Reaktion auf Distanz gefordert ist. Mit bidirektionaler Funk-Kommunikation, Bewegungs- und Schockdetektion und Benutzerlegitimation per RFID ermöglicht das Funk-Sicherheitssystem RE 6900 höchste Sicherheit und Flexibilität im industriellen Alltag.

Weitere Informationen:

https://dold-safety.de/

Als Lösungsanbieter im Bereich der sicheren Automation und elektrischen Sicherheit bietet DOLD ein umfangreiches Portfolio aus einer Hand. Bereits seit vielen Jahrzehnten sind unsere SAFEMASTER-Lösungen weltweit erfolgreich im Einsatz. Von monofunktionalen Sicherheitsschaltgeräten für einfache Sicherheitsanwendungen bis zu multifunktionalen, modularen Sicherheitssystemen, entwickelt DOLD maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche und Anwendung.

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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG

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