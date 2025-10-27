Innovatives Frequenzsystem im Kampf gegen Vogelgrippe

Das Frequenzsystem SYKK Farming eröffnet neue Perspektiven im Bereich der landwirtschaftlichen Tiergesundheit

PRESSEMITTEILUNG

Innovatives Frequenzsystem SYKK Farming zeigt vielversprechende Wirkung im Kampf gegen Vogelgrippe

Feldkirchen, 27.10.2025

Das Frequenzsystem SYKK Farming eröffnet neue Perspektiven im Bereich der landwirtschaftlichen Tiergesundheit. Erste Erfahrungsberichte aus Geflügelbetrieben zeigen, dass das speziell entwickelte Frequenzfeld von SYKK Farming eine deutliche Stabilisierung der Tiergesundheit bewirken kann – insbesondere im Zusammenhang mit viralen Belastungen wie der Vogelgrippe (Aviäre Influenza).

SYKK Farming arbeitet mit einem hochpräzisen bioresonanten Frequenzfeld, das die natürlichen Regulationsmechanismen von Lebewesen unterstützt. Ziel ist es, die zelluläre Regeneration und energetische Balance der Tiere zu fördern, sodass die körpereigenen Abwehrkräfte gestärkt werden.

Ein zentraler wissenschaftlicher Bezugspunkt ist die Vorstudie des Dartsch Instituts für Zellbiologie, die die regenerationsfördernde Wirkung der SYKK-Frequenzen auf humane Zellkulturen bestätigt hat. In dieser Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass Zellen unter Einfluss des SYKK-Feldes signifikant schneller regenerieren und eine erhöhte Vitalität aufweisen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass das Frequenzsystem auch im landwirtschaftlichen Kontext ein enormes Potenzial besitzt – insbesondere zur Unterstützung der Tiergesundheit in stress- oder infektionsbelasteten Umgebungen.

„Die Frequenztechnologie von SYKK Farming stärkt nicht das Virus, sondern das biologische System selbst“, erklärt Heike Aurora Richter, Initiatorin des SYKK Projekts. „Unsere Vision ist es, Landwirten eine sanfte, energetisch wirksame und nachhaltige Methode an die Hand zu geben, um Tiergesundheit ganzheitlich zu fördern.“

Die bisherigen Praxiserfahrungen aus Betrieben zeigen, dass Tiere im SYKK-Feld ruhiger, vitaler und widerstandsfähiger wirken. Obwohl SYKK Farming kein medizinisches Produkt ist und keine Heilversprechen abgibt, unterstreichen die Beobachtungen und wissenschaftlichen Hinweise das Potenzial einer neuen, komplementären Technologie zur Gesunderhaltung landwirtschaftlicher Tierbestände – auch in Zeiten zunehmender Herausforderungen durch zoonotische Erreger.

Über SYKK Farming

SYKK Farming ist ein innovatives Frequenzsystem zur Harmonisierung biologischer Prozesse in der Landwirtschaft. Es wurde entwickelt, um Tiergesundheit, Stallklima und energetisches Gleichgewicht zu fördern – auf Basis bioresonanter Frequenztechnologie, unterstützt durch wissenschaftliche Vorstudien zur Zellregeneration.

Ganzheitliche Schwingungslösungen für Mensch, Tier und Raum

Mit SYKK Harmonie und SYKK Farming präsentiert sich die nächste Generation unserer SYKK Technologie – innovativ, wirkungsvoll und konsequent weiterentwickelt. Ob in Lebens-, Arbeits- oder Tierhaltungsräumen: Die neuen Systeme schaffen spürbare energetische Balance im Alltag.

