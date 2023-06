Innovative Webanwendung ermöglicht einfache Verfolgung und Verwaltung von NFT-Investitionen

Die Expertise von NFTFolio, um Portfolio im Bereich der NFTs aufzubauen

Grünwald im Juni 2023 – NFTFolio ist die Antwort auf alle Fragen, die sich NFT-Investoren stellen. Die Plattform bietet genau das, was man braucht: umfassende und stets aktuelle Daten, die von Branchenprofis und großen Krypto-Steuerunternehmen vertraut werden. Doch das ist längst nicht alles. NFTFolio ist auch benutzerfreundlich und intuitiv gestaltet. Jeder kann seine NFT-Investitionen einfach verwalten und optimieren. Ob man ein erfahrener Investor oder ein Neuling auf diesem Gebiet ist – NFTFolio ist die ideale Plattform für alle, die ihr Portfolio im Bereich der NFTs aufbauen und erweitern möchten.Hier mehr über das effektive Tool von NFTfolio erfahren: https://nftfolio.io/

NFTFolio bietet NFT-Investoren die Möglichkeit, ihre NFT-Investitionen und den aktuellen Wert einfach zu verfolgen und zu verwalten. Das umfassende Dashboard von NFTFolio ermöglicht es Anlegern, Trends zu bewerten, Ausgaben zu verfolgen, Handelserfolge zu messen, ihre Ansicht anzupassen, mehrere Wallets zu verwalten und ihre Sammlung zu durchsuchen und filtern. Die Webanwendung von NFTFolio beinhaltet auch eine Galeriefunktion zur Anzeige von NFT-Kunstwerken und eine Transaktionshistorie-Funktion zur Verfolgung vergangener Transaktionen. Hier mehr über das effektive Tool von NFTfolio erfahren: https://nftfolio.io/

„Wir sind stolz darauf, eine Plattform zu bieten, die es NFT-Investoren ermöglicht, ihr Portfolio einfach zu verwalten und den aktuellen Wert ihrer Investitionen zu verfolgen“, sagt Alexander Sachs, Gründer von NFTFolio. „Unsere Webanwendung bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Anlegern ermöglichen, ihre NFT-Investitionen zu optimieren und das Beste aus ihrem Portfolio herauszuholen.“

Alexander Sachs und Mike Hager sind wahre Pioniere in der Welt der Finanzen und der Blockchain-Technologie. Ihre jahrelange Erfahrung und ihr unerschütterlicher Glaube an die Zukunft dieser Technologie haben sie zu den Schöpfern von NFTFolio gemacht. Mit ihrer tiefen Liebe zur Blockchain-Technologie haben sie zahlreiche erfolgreiche Kooperationen durchgeführt und sind nun bereit, ihre Expertise in die Gründung von NFTFolio zu investieren. Diese innovative Softwarefirma hat sich auf das effektive Management von NFT-Portfolios spezialisiert und wird zweifellos dazu beitragen, die Welt der Kryptowährungen zu revolutionieren. Mit ihrer Vision und ihrem Know-how sind Alexander Sachs und Mike Hager die perfekten Partner für jeden, der in die Welt der NFTs eintauchen möchte.

https://nftfolio.io/

