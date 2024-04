Innovative Technologie verhindert Verbreitung von ansteckenden Krankheitskeimen

München, den 23.4.2024: THE Lotus Surface Protection stellt eine bahnbrechende Lösung gegen die Verbreitung von Krankheitskeimen vor.

Diese innovative Technologie leistet einen entscheidenden Beitrag zum Schutz vor Infektionen, indem sie eine langanhaltende Keimfreiheit auf Oberflächen gewährleistet.

Krankheitskeime stellen ein weltweites Problem dar, das die Gesundheit jedes einzelnen und die Gesellschaft insgesamt betrifft. Die schnelle Verbreitung von Krankheiten durch kontaminierte Oberflächen und anschließende Berührungen im Gesicht ist ein Hauptansteckungsweg. THE Lotus InfectionShield® zielt darauf ab, dieses Problem an der Wurzel zu packen, indem es Kreuzkontaminationen durch einen antiviralen Oberflächenschutz verhindert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmitteln, die nur kurzfristig wirken, bietet THE Lotus InfectionShield® einen langanhaltenden Schutz von bis zu 10 Tagen und mehr. Diese patentierte Innovation revolutioniert die Prävention und setzt neue Maßstäbe im Ansteckungsschutz. Gerade in Zeiten, wo Antibiotika zunehmend an Wirkung verlieren und Pandemien aufgrund weltweiter Mobilität häufiger zu erwarten sind, ist ein zuverlässiger Ansteckungsschutz für die häufig berührten Oberflächen dringend erforderlich.

Durch eine antimikrobielle Schicht verhindert THE Lotus InfectionShield® das Wachstum von Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern. Die lang anhaltende Wirkung dieser Technologie gewährleistet eine kontinuierliche Abwehr von Bakterien und Viren über einen längeren Zeitraum.

„THE Lotus InfectionShield® schließt die Hygienelücke, welche bisher zwischen den einzelnen Desinfektionen besteht, da jede neue Berührung eine neue Kontaminierung auslösen kann und damit die Keimfreiheit zerstört“, erklärt Dr. Enríquez Schäfer, Head of Science bei THE Lotus Surface Protection. „Unsere Technologie reduziert nicht nur das Infektionsrisiko, sondern trägt auch dazu bei, die Reinigung zu vereinfachen und dadurch den Arbeitsaufwand zu reduzieren.“

THE Lotus InfectionShield® wurde von namhaften Instituten getestet und bietet einen einzigartigen Schutz für verschiedene Umgebungen, darunter Gesundheitseinrichtungen, Hotelzimmer, Büros, Konferenzräume, öffentliche Verwaltungs-Räume, Busse und Bahnen, sowie private Haushalte.

Mit THE Lotus Surface Protection setzt neue Maßstäbe im Kampf gegen die Verbreitung von Krankheitskeimen und schafft eine sicherere und gesündere Umgebung für alle.

Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie bitte: info@the-lotus-surface-protection.de

Für redaktionelle Anfragen oder Interviews stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

THE Lotus Surface Protection, Brand of EUROTEAM – Bauchemie GmbH

info@the-lotus-surface-protection.de

THE Lotus Surface Protection

Gesundheitsschutz: THE Lotus Surface Protection bietet innovative Lösungen Räume und Flächen von Kabinen über Restaurants, Bars bis zu Arbeitsräumen keimfrei zu machen und zu halten.

Reinigungsmanagement: Die Technologien für den Oberflächenschutz bieten beachtliche Kosten Einsparungen bei der Reinigung.

Energie-Effizienz: Der THE Lotus antimikrobielle Oberflächenschutz bewirkt einen geringeren Energieverbrauch und eine Senkung der Arbeitskosten durch längere Reinigungsintervalle der Register von Klima- und Kühlanlagen.

Lebensmittel-Schutz vor Schimmelbefall: Mit der Anwendung dem antimikrobiellen THE Lotus TitanoShield® lässt sich der Schimmelbefall von Lebensmitteln signifikant reduzieren.

info@the-lotus-surface-protection.de

+49 (0) 171 2726032

www.the-lotus-surface-protection.de

www.the-lotus-surface-protection.com

