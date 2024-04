Innovative KI-Lösungen zur Prozessoptimierung für deutsche Handelsunternehmen

Inspire Technologies und Nortal geben Partnerschaft bekannt

Das Software-Unternehmen Inspire Technologies und die Nortal AG, Spezialistin für digitale Lösungen und strategische Beraterin, haben es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam deutsche Handelsunternehmen in der Digitalisierung zu unterstützen. Durch die neue Partnerschaft soll die Handelsbranche mittels digitalem Prozessmanagement und KI effizienter werden.

MR.KNOW, das Produkt des Unternehmens Inspire Technologies, hilft Fachabteilungen dabei, Prozesse zu erstellen sowie zu digitalisieren und zu automatisieren. Dafür sind dank innovativer Technologien keine umfassenden Modellierungskenntnisse nötig. So helfen zum Beispiel KI, digitale Assistenten oder der Einsatz digitaler Notizzettel, BPMN-Prozessmodelle zu generieren. Gerade für den Handel ergeben sich hieraus entscheidende Vorteile. So lassen sich Eigenmarkenworkflows, das Warenmanagement oder auch die Rechnungsverarbeitung ganz einfach durch die Fachbereiche bearbeiten und optimieren. Weitere relevante Vorteile reichen von der Erweiterung von Systemen und Funktionen (PIM, ECHA/SCIP, QAP und HACCP Workflows, Recall-Plattformen) über die Transparenz von Lieferantenbewertungen hin zu benutzerfreundlichen Service-Portalen.

„Digitale Prozesse sind effizienter, weil Optimierungen und Automatisierungen erleichtert werden – vor allem dann, wenn viele Prozesse ausgeführt werden. Bei der Implementierung von MR.KNOW passen sich Nortal und Inspire Technologies an die Fachabteilung und die Systemlandschaft des jeweiligen Unternehmens an“, erläutert Maurice Bordihn, Projektleiter bei Nortal. Zwar ist ein ganzheitliches Prozessmanagement bereits als grundlegender Baustein im Geschäftsprozessmanagement von Handelsunternehmen etabliert, jedoch wird das volle Potential oft noch nicht ausgeschöpft, insbesondere wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren und intelligent zu automatisieren.

MR.KNOW bildet als BPM-Zentrale die Basis für Digitalisierung und KI-Einsatz im Handel

Mit gemeinsamen Projekten wollen Nortal und Inspire Technologies deshalb zukünftig MR.KNOW als fortschrittliche Prozessmanagement-Software etablieren. Als ganzheitliche BPM-Zentrale bildet MR.KNOW sowohl einfache als auch komplexe Prozesse ab. So kann die Software inklusive handelsspezifischem Domänenwissen mit nahtloser Schnittstellenintegration in die bestehende IT-Landschaft eingefügt werden. Der große Vorteil für Handelsunternehmen: Um MR.KNOW nutzen zu können, sind keine Vorkenntnisse notwendig und der Betrieb kann entlang verschiedener Infrastruktur- und Nutzungsmodelle erfolgen.

Die Kooperation zwischen Nortal und Inspire Technologies soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Nortal wird dabei als Experte für digitale Transformation im Rahmen des Projekts unter anderem die Beratung zu Prozess- und Digitalisierungsaspekten übernehmen. Gemeinsames Ziel der beiden Unternehmen ist es, mit Hilfe digitaler Lösungen allen Fachbereichen tiefe Einblicke in die Geschäftsprozesse ihres Unternehmens zu ermöglichen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz soll Fachkräfte unterstützen, um einen schnellen Return on Investment zu erzielen. Weitere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung.

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung mit Künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenten oder der Prozessaufnahme über das Process-Board. Weitere Informationen: www.mrknow.ai

