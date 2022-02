Innovativ reisen mit Galeria Bus-Touristik

Kölner Busvermietung für Tagesfahrten, Transfers und Mehrtagesfahrten für Firmen, Vereine, öffentliche Institutionen oder private Personen.

Das noch bis Ende 2020 unter den Namen Galeria Reisen GmbH bekannte Kölner Reisebusunternehmen präsentiert sich nicht nur mit neuem Namen, sondern auch mit einem neuen Konzept im Omnibusbetrieb.

Der neue Firmenname des Busunternehmens, Galeria Bus-Touristik GmbH, soll Kunden gegenüber mehr Transparenz bieten und den Kern der Tätigkeit des Unternehmens widerspiegeln.

Die Änderung des Firmennamens kommt nicht von ungefähr. Mit innovativen Ideen und einem neuen Touristikkonzept glänzt das Reisebusunternehmen vor allem im Bereich nachhaltiger Personenbeförderung. Die Galeria Bus-Touristik nutzt ihre über 25-jährige Erfahrung im Bereich Personenbeförderung und Busvermietung, um Reisekonzepte an die Interessen und Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen und Reisegästen jeder Altersklasse ein komfortables Reiseerlebnis zu bieten.

Ob Minivan, Kleinbus, Reisebus oder Fahrzeuge der VIP-Klasse – Galeria Bus-Touristik macht es möglich. Für Betriebsausflüge und Klassenfahrten bieten Busse seit jeher eine kostengünstige, nachhaltige und einfache Transportlösung. Doch wer einen Transfer zu einem Event benötigt, zu einer Hochzeit bundes- oder europaweit oder einen Flughafentransfer für Firmenangestellte, Vereine, für öffentliche Institutionen oder private Reisegruppen, der wird ebenfalls beim Kölner Busunternehmen fündig. Die Galeria Bus-Touristik bietet das passende Transportmittel für jeden Anlass. Dabei können Fahrgäste höchstmöglichen Komfort beim Reisen genießen. Die hochwertig ausgestatteten, modernen Mercedes-Benz-Fahrzeuge der Galeria Bus-Touristik sind nicht älter als vier Jahre. Erfahrene Fahrer bringen Gäste kompetent und sicher ans Ziel.

Interessierte können sich an die Mitarbeiter der Galeria Bus-Touristik GmbH im Mauritiussteinweg 85 in 50676 Köln wenden. Hier werden passende Angebote erstellt und individuelle Beratungsgespräche geführt. Das Unternehmen steht für zeitnahe und unkomplizierte Abwicklung und greift hierbei auf jahrelange Erfahrung zurück. Erreichbar ist der Kölner Reisebusbetrieb montags bis freitags von 09:30 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0221 3100422 oder per E-Mail an info@galeria-bus.de.

Galeria Bus-Touristik Warenhandelsgesellschaft mbH ist ein Reisebusunternehmen und Omnibusbetrieb mit dem Hauptsitz in Köln. Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Personenbeförderung und Busvermietung.

Ob Minivan, Kleinbus, Reisebus oder Fahrzeuge der VIP-Klasse – Bei uns finden Sie ein passendes Transportmittel für jede Gelegenheit. Unsere voll ausgestatteten, modernen Mercedes Fahrzeuge, die nicht älter als 4 Jahre sind, bieten für jeden Anlass die passende Lösung mit dem höchstmöglichen Komfort. Unsere erfahrenen Fahrer bringen Sie garantiert sicher an Ihr Ziel.

Kontakt

Galeria Bus-Touristik Warenhandelsgesellschaft mbH

Arina De Marco

Mauritiussteinweg 85

50676 Köln

+492213100422

+492213100424

info@galeria-bustouristik.de

https://www.galeria-bustouristik.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.