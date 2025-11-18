Innovationskultur entfachen: Vom Kulturmuster zur eigenen Spielphilosophie

7 Spielsysteme, 4 T und eine klare Spielidee für wirksamen Kulturwandel

Innovationskultur entscheidet heute mehr denn je darüber, ob gute Ideen auf dem Papier stecken bleiben – oder auf dem Spielfeld Wirkung entfalten. Doch Kulturwandel lässt sich nicht verordnen und schon gar nicht in Form von Kampagnen-Claims oder isolierten Tools. Keynote Speaker, Autor und Sparringspartner Andreas Becker übersetzt deshalb ein wissenschaftlich fundiertes Entwicklungsmodell in eine verständliche Sportsprache – und macht damit Kulturmuster sichtbar, besprechbar und gestaltbar.

Im Hintergrund steht das von Clare W. Graves entwickelte Entwicklungsmodell, das später als Spiral Dynamics bekannt wurde. Anstatt mit abstrakten Farbcodes und Fachjargon zu arbeiten, überträgt Andreas Becker die Logik dieses Modells in den Teamsport: Aus den Ebenen werden „7 Spielsysteme“ – von Tradition und Kampfgeist über Regelwerk, Wettbewerb und Zusammenhalt bis hin zu Spielkunst und Weitblick. Ergänzt werden sie durch vier Perspektiven, die er die 4 T nennt: Tugenden, Teamgeist, Taktik und Talente.

Innovationskultur als Spielphilosophie statt Schlagwort

In diesem Ansatz ist Innovationskultur nicht bloß ein Modewort, sondern die Fähigkeit einer Organisation, in unsicheren Situationen mutig zu entscheiden, schnell zu lernen und spürbare Wirkung zu erzielen. Sie zeigt sich darin,

– wie Ziele formuliert werden,

– wie mit Fehlern und Risiken umgegangen wird,

– wie Verantwortung übernommen wird

– und ob Ideen den Weg vom Kopf aufs Spielfeld finden.

Mit den 7 Spielsystemen beschreibt Andreas Becker Kulturmuster als Kontextbrillen, nicht als Schubladen für Menschen. Es geht nicht darum, Mitarbeiter zu typisieren, sondern darum, gemeinsam präzise zu benennen: Wie ticken wir aktuell? Welches Spielsystem prägt unsere Entscheidungen, unsere Zusammenarbeit, unsere Führung?

4 T: Von Kulturmuster zu konkreten Spielzügen

Damit Kulturwandel nicht in Analysen stecken bleibt, verbindet Andreas Becker die 7 Spielsysteme mit den 4 T:

– Tugenden – Werte und Haltungen, die in komplexen Situationen Orientierung geben,

– Teamgeist – Zusammenarbeit, die Vertrauen stärkt und Lernen ermöglicht,

– Taktik – Entscheidungs- und Zielsysteme, die Tempo erlauben und Klarheit schaffen,

– Talente – Fähigkeiten und Verhalten, mit denen Menschen in Komplexität bestehen.

So entsteht eine Spielphilosophie, die zu Aufgabe, Umfeld und Reifegrad der Organisation passt. Anstatt über „richtige“ oder „falsche“ Innovationskultur zu streiten, rückt das Prinzip Passung in den Vordergrund:

Welche Spielanlage passt zu unserer Situation? Welche Regeln, Strukturen und Rituale unterstützen uns – und wo bremsen sie uns aus?

Vom Kulturmuster zum Kulturwandel – praxisnah und anschlussfähig

Die Sport-Analogien sind dabei bewusst mehr als schmückende Bilder. Sie helfen, eine komplexe Wertelogik in eine anschauliche Spielidee zu übersetzen:

– Sie kommen ohne Fachjargon aus und sind für Fachabteilungen, Management und HR gleichermaßen anschlussfähig.

– Sie entideologisieren Kulturdebatten, weil nicht „richtig“ gegen „falsch“ diskutiert wird, sondern über Spielsysteme und passende Spielzüge.

– Sie ermöglichen konkrete Vereinbarungen: Welche Tugenden wollen wir stärken? Welche Taktik wählen wir? Wie entwickeln wir unseren Teamgeist und unsere Talente weiter?

Wer Innovationskultur als Spielphilosophie versteht, gewinnt Orientierung jenseits von Buzzwords:

Kultur wird sichtbar, Entscheidungen werden besser, Lernen wird schneller – und Führung wird anschlussfähig für alle, die lieber ins Machen kommen als über Begriffe zu diskutieren.

Vortrag und Hintergrundartikel für Entscheider und Praxisverantwortliche

Andreas Becker zeigt diesen Ansatz in einem praxisorientierten Vortrag, der sich an Verantwortliche für Innovation, Kulturwandel und agile Transformation richtet. Anhand konkreter Beispiele aus der digitalen Produktentwicklung und dem Teamsport macht er deutlich, wie Organisationen vom Kulturmuster zur eigenen Spielphilosophie kommen.

Begleitend dazu vertieft ein Hintergrundartikel die inhaltliche Grundlage und erläutert, wie die 7 Spielsysteme und die 4 T in Workshops, Kultur-Dialogen und Transformationsinitiativen eingesetzt werden können. Zum Artikel „Innovationskultur entfachen – vom Kulturmuster zur eigenen Spielphilosophie“:

Über Andreas Becker

Andreas Becker ist Keynote Speaker, Autor und Sparringspartner rund um Innovatiionskultur. Er verbindet Teamsport-Analogien mit Spiral Dynamics und einem integralen Rahmen aus Tugenden, Teamgeist, Taktik und Talenten. In seinen Vorträgen und Formaten arbeitet er mit Organisationen, die ihre agile Transformation, ihren Kulturwandel und ihre Innovationskultur nicht nach Schema F umsetzen wollen, sondern eine eigene Spielphilosophie entwickeln möchten – passgenau, praxisnah und pragmatisch.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

