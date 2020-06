Innovationsforum Mobility – Strategien und Geschäftsmodelle für die Zukunft der Mobilität

Location: GDI Gottlieb Duttweiler Institute

Street: Langhaldenstrasse 21

City: 8803 – Rüschlikon (Germany)

Start: 27.08.2020 08:00 Uhr

End: 28.08.2020 15:00 Uhr

Entry: 2600.00 Euro (non 19% VAT)

Das Innovationsforum Mobility ist die unabhängige Plattform für Mobilitätsentscheider aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Politik, Städten und Gemeinden. Hier treffen sich einmal jährlich die Marktakteure und Entscheidungsträger aus dem Schweizer Mobilitätssektor, um die aktuellen Entwicklungen sowie neue Ideen für die künftige Ausgestaltung des Verkehrssystems zu diskutieren. Im Fokus dieses Anlasses stehen neue Geschäftsmodelle und Strategien für die Verkehrswende, die Rahmenbedingungen in der Schweiz sowie aktuelle Praxiserfahrungen.

Aufgrund der Dynamik im Mobilitätssektor und des Erfolgs im 2019 wird das Innovationsforum Mobility in die zweite Runde gehen und die Diskussionen am 27. August 2020 im GDI Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon, Zürich unter folgenden Themenschwerpunkten fortsetzen.

Flottenelektrifizierung

Energiestrategien und V2G

Ladeinfrastruktur

Batterietechnologie und Energiespeicher

UX und Interoperabilität

Politik und Regulation

Letzte Meile und städtische Logistik

Diese Referenten haben bereits fest zugesagt:

Andreas Burgener, Direktor, auto-schweiz

Dr. Brian Cox, Wissenschaftlicher Berater, INFRAS AG

Martin Erb, CEO, Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG

Dr. Hans Michael Kellner, Geschäftsführer, Messer Schweiz AG

Tao Krauspe, Head of Product Management E-Mobility, Repower AG

Roland Lötscher, CEO, Mobility Car Sharing

Delphine Morlier, Leiterin Mobilität, Bundesamt für Energie BFE

Marco Piffaretti, E-Mobility Pionier

Jochen Rudat, Ex-Director Central Europe Tesla Motors

Bernhard Signer, Head of Sales, Repower AG

Morell Westermann, Zukunftsforscher und Senior Partner, Future Matters

Dr. Jörg Wind, Manager EU-Projects and Energy Systems Analyses, Mercedes-Benz AG

