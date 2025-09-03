Innovation trifft Verfügbarkeit

KRAFT Werkzeugmaschinen auf der EMO 2025

Die EMO in Hannover gilt als Leitmesse für die internationale Produktionstechnologie. Hier treffen sich Entscheider, Entwickler und Einkäufer aus dem Maschinen- und Anlagenbau, um die neuesten Lösungen für Präzision, Automatisierung und Produktivität zu erleben. Auch 2025 ist KRAFT Werkzeugmaschinen wieder mit einem breiten Portfolio an modernen Fertigungslösungen vertreten – und setzt dabei auf starke Partner wie Gremat (Z-Mat), Skymaster Precision und Robbi.

CNC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentrum von Gremat (Z-Mat) – sofort verfügbar

Mit Gremat (Z-Mat) präsentieren wir gleich mehrere Highlights der aktuellen Drehmaschinen-Generation:

DT500E-S Dual-Spindle Drehmaschine – mit Haupt- und Gegenspindel, Y-Achse und Siemens 828D Steuerung für maximale Flexibilität.

TN500-450 CNC Drehmaschine – robust, präzise und ideal für Komplettbearbeitung.

FTL660-2000 CNC Zyklendrehmaschine – für Schwerzerspanung großer Werkstücke mit Monoblock-Gussbett und breitem Maschinenfundament.

VT600 Vertikaldrehmaschine – entwickelt für große, schwere oder dünnwandige Teile, ausgestattet mit leistungsstarker Spindel und stabilem Revolver.

Power V10 Bearbeitungszentrum – ein flexibles, hochpräzises CNC Bearbeitungszentrum mit breitem Ständer, großen Verfahrwegen und Werkzeugmagazin für 24 Werkzeuge.

Alle Maschinen sind sofort verfügbar – ein entscheidender Vorteil in Zeiten, in denen Lieferzeiten von 6-8 Monaten am Markt üblich sind.

Skymaster Precision – Hochpräzise Fräslösungen

Ergänzend präsentieren wir in Halle 14, Stand F01 zwei Maschinen von Skymaster Precision:

Das 5-Achs-Bearbeitungszentrum VU-500 – für komplexe Geometrien und höchste Präzision in der Mehrseitenbearbeitung.

Die CNC-Portalfräsmaschine VM-2000 – robust, präzise und perfekt für großformatige Werkstücke.

Robbi – Rundschleifmaschinen aus Italien

Unser Partner Robbi aus Italien ist in Halle 11, Stand B40 vertreten. Zwar ohne Maschine, aber mit jahrzehntelanger Erfahrung und geballtem Know-how im Bereich Rundschleifmaschinen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich direkt mit den Experten auszutauschen und Lösungen für Ihre Fertigungsherausforderungen zu diskutieren.

EMO 2025 – Ihr Vorsprung beginnt hier

Wer heute in neue Maschinen investiert, braucht nicht nur Präzision und Qualität, sondern auch kurze Lieferzeiten. Genau das macht unser Messeauftritt so besonders: Alle ausgestellten Maschinen sind sofort verfügbar.

Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlosen EMO-Eintrittskarten und erleben Sie die neuesten CNC Drehmaschinen, Bearbeitungszentren und Portalfräsmaschinen live. Vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Termin mit unserem Team – wir freuen uns auf Sie!

Wir, die Kraft Werkzeugmaschinen GmbH, mit Sitz in Stockstadt am Rhein, bieten Ihnen individuelle, bedarfsorientierte Beratung und Verkauf von neuen und generalüberholten sowie gebrauchten Werkzeugmaschinen für alle Anforderungen in der zerspanenden Produktion, wie drehen, fräsen, bohren, schleifen u.v.m.

Als herstellerunabhängiger Werkzeugmaschinenhandel können wir Ihnen optimale Lösungen zu attraktiven Konditionen anbieten und garantieren dabei hohe Qualität und exzellenten Service.

Neben einem umfangreichen „pre-sales“-Service wie der bedarfsgerechten Beratung, flexible Finanzierungsmodelle, Inzahlungnahme von Altmaschinen bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl von „After-Sales“-Services, wie z.B. Instandhaltung, Service, Schulung, 24-Stunden-Notruf etc.

Der Nutzen für unsere Kunden steht dabei immer im Mittelpunkt. Langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinenbereich sowie unser geschultes Servicepersonal gewährleisten Kunden diverser Branchen europaweit jederzeit die optimale Betreuung.

Kontakt

Kraft Werkzeugmaschinen GmbH

Nils Rückert

Wilhelmstr. 20

64589 Stockstadt

015111703089



https://kraft-werkzeugmaschinen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.