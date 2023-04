Innovation Mund-Nasen-Masken: Schutz und Prävention

Dodo Air Maske – bequemer und atmungsfreundlicher Schutz durch die Maske aus dem Hause PPE Germany GmbH aus Berlin.

Die Selbstverständlichkeit des Atmens ist tief kulturell verwurzelt. Atmen ist Leben, die Bibel formulierte schon vor zweitausend Jahren: „Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, uns blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.“ Das griff tausend Jahre später die Heilerin Hildegard von Bingen im Mittelalter auf und bemerkte: „Das Atmen ist der lebendige Hauch der Seele“. Gesundheit, Krankheit und Atmen war auch das Thema des Werkes „Der Zauberberg“ von Thomas Mann in seiner ganzen Komplexität im Hinblick auf das Leben. Das Lesen des Bildungs-Romans von Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verlangt Geduld, ja sprichwörtlich langen Atem. Der Held des Romans wollte das Lungensanatorium nur für drei Wochen besuchen und blieb dann ganze sieben Jahre.

Atmen – unwillkürlich, unbewusst, lebensnotwendig

Atmen ist ein unwillkürlicher Vorgang – natürlicherweise unbewusst. Zu wenig Luft stört den Menschen körperlich und seelisch. Gerade durch die Pandemie in den letzten Jahren ist im Bewusstsein des Menschen das störungsfreie Atmen wieder als wertvoll begriffen worden. Masken müssen ihre Funktion erfüllen, dürfen aber nicht stören, bemerkt Geschäftsführer Max Leber der PPE Germany GmbH hierzu. Die PPE Germany als großer deutscher Maskenproduzent hat daraus gelernt. Herausragende Filtereigenschaften und guter Tragekomfort zeichnen die „Dodo Air“ Maske aus. Diese FFP2-Maske, die in Deutschland hergestellt wird und eine hohe Filterleistung von mehr als 98 Prozent hat, trägt sich auch über Stunden gut und stört nicht bei der Atmung, stört also auch nicht Geist und Seele des Menschen

Atmen gleich Leben

Im Deutschen gibt es hierfür viele Begriffe für das Atmen: hauchen, keuchen, seufzen und stöhnen, schnappen und schnaufen. Die Menschen können das Atmen hören und auch willentlich beeinflussen. Ohne Atem kein Leben. Leben vom ersten Schrei eines Neugeborenen bis zum letzten Hauch eines Sterbenden. Atem und Geist – die Sprache zeigt: Hebräisch („ruach“), Altgriechischen („pneuma“) und Lateinischen („spiritus“).

Den Mund schließen, die Nase nutzen; diese filtert Staub, Keime und Schadstoffe. Als Klimaanlage des Körpers befeuchtet, wärmt oder kühlt sie die Luft. Der Mensch muss atmen, um Sauerstoff aufzunehmen, der für die Energiegewinnung in unseren Zellen notwendig ist. Bei der sogenannten Zellatmung wird der Sauerstoff in den Mitochondrien unserer Zellen verbraucht, zusammen mit Glukose, um ATP (Adenosintriphosphat) zu produzieren, das als Energiequelle für den Stoffwechsel dient. Dabei wird Kohlenstoffdioxid als Abfallprodukt abgegeben, das wir dann ausatmen. Ohne Atmung könnten unsere Zellen nicht überleben und unser Körper würde nicht in der Lage sein, die für das Leben notwendige Energie zu erzeugen.

Bewusst Atmen hilft – mit oder ohne Maske

Atmen wird oft als eine Möglichkeit angesehen, sich mit sich selbst zu verbinden, Geist und Körper zu beruhigen und Entspannung und Wohlbefinden zu fördern. Einige Quellen deuten auch darauf hin, dass das Atmen dabei helfen kann, festgefahrene oder unterdrückte Emotionen freizusetzen und freizusetzen. In diesem Sinne kann es also als ein Weg gesehen werden, sich mit der Seele zu verbinden und sie zu nähren.

Der Begriff „Frei Atmen“ in der Literatur und in anderen Kontexten wird genutzt, um ein Gefühl des freien Atmens oder das Erleben von Freiheit zu beschreiben. Frei atmen zu können und ohne sich eingeengt oder eingeschränkt zu fühlen, ist im menschlichen Miteinander wichtig. „Freies Atmen“ ein metaphorischer Ausdruck zu sein, der ein Gefühl von persönlicher Freiheit, Leichtigkeit oder Erleichterung vermittelt und in verschiedenen Kontexten wie Literatur, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung verwendet werden kann. Der Schriftsteller Stefan Heym stellte in einer der großen Demonstrationen der Wendezeit 1989 vor Hunderttausenden Zuhörern in Berlin fest: „Es war, als hätte jemand ein Fenster aufgemacht“. So steht Atmung auch für Freiheit der Menschen.

Tipps für ein gutes und gesundes Atmen

Aus medizinischer und psychologischer Sicht gibt es einige Tipps für ein gutes und gesundes Atmen: Bewusst entschleunigt atmen! Wer seine Atemfrequenz herunterfährt und dabei länger ausatmet als einatmet, beruhigt seinen Körper und seine Seele. Solche Übungen beruhigen auch in Stress-Phasen des Lebens. Durch die Nase atmen. Die Luftzufuhr und Abfuhr durch die Nase senkt die Geschwindigkeit und befeuchtet, wärmt oder kühlt die Luft. Haltung zeigen! Der Mensch kann sich für die Luft öffnen. Der Lunge und der Atmung hilft, den Körper aufzurichten und die Schultern zu entspannen und nach hinten zu nehmen. Sport hilft! Sportliche Betätigung hilft der Lunge, gerade die Gymnastik oder Yogaübungen sind wichtig, um frei atmen zu können. Richtige Masken nutzen! Wissenschaftlich erwiesen ist durch große Studien, dass Masken schützen können, vor Krankheiten oder schädlichen Umwelteinflüssen. Die PPE Germany GmbH stellt mit der Dodo Air Maske ein Produkt zur Verfügung, welches Tragekomfort („freies Atmen“) und Gesundheitsschutz verbindet.

