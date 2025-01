INNOVATION – GravCore Energie & Speichertechnologie und Konverter der Zukunft.

Der Game-Changer für eine wirtschaftliche, emissionsfreie Energiezukunft – Made in Germany!

Unter dem Logo „GravCore Energy Reinvented“ bietet der Entwickler Firma Bioplan M&P dem Energiemarkt eine bahnbrechende Energielösung an, die die Art und Weise, wie Energie erzeugt und gespeichert wird, revolutioniert.

Diese innovative Energie- und Speichertechnologie nutzt die Effekte der Gravitation in einem geschlossenen, kompakten System und ermöglicht eine autonome, emissionsfreie und kostengünstige Energieversorgung – rund um die Uhr – für jeden Anwender. Das bedeutet – Nachhaltigkeit, Effizienz und Flexibilität auf höchstem Niveau!

Mit Leistungskapazitäten von 10 kWh bis zu 100 MWh und mehr erfüllt GravCore unterschiedlichste Anforderungen. Die Vorteile – sind nicht nur für den Umweltschutz sondern auch für die Energiewirtschaft überzeugend.

Beispielsweise benötigt eine 100 MWh- GravCore-Einheit lediglich eine Halle von 20 x 30 Metern. Ein Grundstück von 1.000 qm genügt. Durch diesen geringen Platzbedarf werden forst- oder landwirtschaftlich nutzbare Flächen und die Umwelt geschont.

Effizienz und Funktionalität der Technologie wurden von einer renommierten deutschen Universität bestätigt. Umfangreiche Schutzrechte bestehen.

Kosteneffizienz:

Die Herstellungskosten betragen nur einen Bruchteil der heutigen erneuerbaren Energietechnologien.

Lebensdauer:

GravCore-Anlagen sind bei regelmäßiger Wartung auf bis zu 100 Jahren ausgelegt.

Energieeinspeisung:

GravCore kann rund um die Uhr Energie erzeugen oder wahlweise speichern. Überschüssige Energie kann lukrativ ins Netz eingespeist werden, dadurch wird eine schnelle Amortisation gesichert. Größere GravCore-Anlagen amortisieren sich bei Einspeisung ins Netz in rund 2-4 Jahren.

Flexibilität:

GravCore ist vielseitig autark einsetzbar. Ob in entlegenen Gebieten, wie Wüsten, in Rechenzentren, Industrieanlagen, an Bahnnetzen, Ladestationen für E-Fahrzeuge, auf Containerschiffen oder für jedes private Anwesen – GravCore passt sich in unterschiedlichen Größen jedem Szenario an. Umwelt- und Klimabedingungen:

Die GravCore-Technologie erfüllt alle Umwelt- und Klimagesetze, da sie emissions- und CO2-frei ist. Alle Bauteile können nach entsprechender Aufbereitung wieder verwendet werden.

Serienproduktion – startet im ersten Halbjahr 2025 durch einen Lizenznehmer in den Balkanstaaten und weitere vertraglich lizenzierte Anlagenbauunternehmen.

Wichtig für Anlagenbauer:

GravCore setzt auf bewährte Technologie, denn 90 % der Konstruktionen bestehen aus Stahlbauteilen sowie handelsüblichen Komponenten wie Steuerung und Generatoren. Damit ist GravCore eine attraktive und zukunftssichere Investitionsmöglichkeit für den Stahl- und Anlagenbau sowie Investoren – weltweit.

Für die Abdeckung weiterer Märkte sind kapitalstarke Partner und erfahrene Anlagenbauer willkommen, die sich für eine Lizenz bewerben können.

Kontakt und Information:

Erfahren Sie mehr über die GravCore-Technologie auf unserer Website:

https://www.gravcore-power.com

ENERGIE IST ALLES! Setzen Sie auf GravCore Energy Reinvented!

Bioplan M&P ist Entwickler von innovativen Energie- und Speichertechnologien sowie Antriebssystemen zur Erhöhung der Reichweite bzw. Betriebsdauer elektrisch betriebener Anlagen, wie PKWs, LKWs und E-Maschinen aller Art.

Der Entwickler hält 80 Patente, davon 13 registrierte Schutzrechte für GravCore.

Bioplan ist seit 2002 auf den vorgenannten Gebieten aktiv.

Kontakt

für BIOPLAN M&P

Gero Goetze

Goethestrasse 17 B

56470 Bad Marienberg

+49 (0) 2661 9168964



http://www.gravcore-power.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.