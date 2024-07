Innovation bei Bayer

Wenn Inventarverwaltung zur Wissenschaft wird

Bayer Deutschland hat sich zur Verwaltung seiner Maschinen und den damit verbundenen Wartungsarbeiten in den Laborreaktoren für Timly entschieden. Mit der cloudbasierten Web-App und der intelligenten QR-Technologie von Timly hat Bayer eine leistungsstarke Lösung für Inventarmanagement gefunden, die intuitiv ist und den Mitarbeitenden jederzeit und überall Zugriff bietet. Dies stellt sicher, dass Maschinen und Geräte immer auf dem neuesten Stand der routinemäßigen und obligatorischen Wartung und Instandhaltung sind.

Timlys Lösung für Inventarverwaltung entstand aus der Erkenntnis, dass alle Organisationen, unabhängig von ihrem Sektor, Herausforderungen bei der Verwaltung ihres Inventars haben. Herkömmliche Verwaltungssysteme wie Tabellenkalkulationen bieten nur begrenzte Lösungen, die oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden sind, wie z.B. die Daten aktuell zu halten, Datenfehler zu vermeiden, fehlende Aufzeichnungen zu vermeiden und Informationen über mehrere Dateien und Standorte verstreut zu haben. Diese Probleme machen die Prozesse der Inventarverwaltung unnötig aufwändig und zeitraubend.

Mit diesen Herausforderungen im Blick hat Timly eine moderne und innovative Plattform für die Inventarverwaltung entwickelt, die es Organisationen ermöglicht, eine effektive Verwaltung ihrer Assets an einem zentralen Ort zu gewährleisten. Bayer Deutschland hat sich entschieden, Timly zur Verwaltung der Laborreaktoren in der Abteilung für chemische Entwicklung in der Zentrale in Wuppertal einzusetzen.

Warum Bayer Timly für die fortschrittliche Inventarverwaltung gewählt hat

„Wo befindet sich dieses Gerät?“, „Wurde an diesem Reaktor eine Wartung durchgeführt?“, „Wer ist für dieses Werkzeug verantwortlich?“. Diese Fragen gehörten zum Alltag der Abteilung für chemische Entwicklung bei Bayer.

Eine Lösung zu finden, welche die Prozesse der Inventarverwaltung optimiert und vereinfacht, Fehler und Unsicherheiten beseitigt und sicherstellt, dass die Inventardatenbank immer zugänglich und aktuell ist, war für Bayer unverzichtbar und oberste Priorität.

„In unserer Abteilung für chemische Entwicklung in Wuppertal mussten wir eine Lösung finden, um einen besseren Überblick über unser Inventar zu gewinnen. Das Ziel war es, Prozesse zu vereinheitlichen und zu modernisieren, um bessere Arbeitsmethoden umzusetzen. Es stellte sich heraus, dass Timly perfekt passte“, sagt Jan Wendel, Labortechniker im Bayer Supply Center Wuppertal.

Die Wissenschaft der Inventarverwaltung

Am Bayer-Standort in Wuppertal werden neue Arzneimittel erforscht und entwickelt sowie neue Wirkstoffe produziert. Folglich ist der Standort mit zahlreichen Laborreaktoren ausgestattet, die für den täglichen Betrieb unerlässlich sind.

Um die Abläufe zu optimieren, hat die Abteilung für chemische Entwicklung ihre Laborreaktoren mit Timly-QR-Code-Etiketten versehen. Durch das Scannen dieser Codes erhalten die Benutzer Zugang zu den digitalen Aufzeichnungen des Reaktors in Timly, sodass sie die Reaktordetails überprüfen und sicherstellen können, dass Wartungs- und andere Fristen eingehalten werden.

Das Bayer-Team in Wuppertal hat auch einen Wartungsplan für die Laborreaktoren implementiert und verwendet dafür digitale Checklisten und Protokolle in Timly. Die cloudbasierte Web-App von Timly bietet Echtzeiteinblicke in die Reaktoren und deren Wartungsstatus. Dank der Multi-User-Funktionalität wird sichergestellt, dass Reaktorinformationen leicht zwischen verschiedenen Teams kommuniziert werden können.

„Jetzt hat jeder einen schnelleren Überblick über die Geräte in allen Laboren, kann die Wartung der Reaktoren durchführen, und wir haben eine digitale Lösung.“ – Jan Wendel, Labortechniker im Bayer Supply Center Wuppertal

Mit vier Jahren Erfahrung und einer prestigeträchtigen und vielfältigen Kundschaft hat sich Timly als führende Plattform für Organisationen, die ihre Inventar effektiv verwalten möchten, etabliert.

„Timly ist ein sehr gutes Werkzeug, um alle möglichen Dinge auf einfache Weise zu inventarisieren. Es ist intuitiv und tiefgründig. Es gibt viele Möglichkeiten, das Inventar zu verwalten.“ – Jan Wendel, Labortechniker im Bayer Supply Center Wuppertal

Die Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und hat ihre Präsenz schnell in ganz Europa und darüber hinaus ausgebaut. Timly bietet eine intuitiv bedienbare, cloudbasierte Software für Inventarverwaltung, die Unternehmen aller Größen und Branchen hilft. Egal, ob es sich um Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, IT-Ausrüstung oder Büromöbel handelt, Timly ermöglicht eine einfache Verwaltung jeder Art von Inventar – unabhängig von Funktion und Standort. Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben Timly gegründet, um die komplexen Herausforderungen moderner Unternehmen und Organisationen zu bewältigen. Seit der Gründung ist das Unternehmen zu einem engagierten Team von 30 Personen gewachsen.

