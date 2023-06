Innovation auf dem Markt: Wassergekühlte Kryptominer

MILLIONMINER.COM bietet ein vielfältiges Angebot an ASIC-Minern führender Hersteller wie Bitmain, Goldshell und Whatsminer zum Kauf und Hosting

MILLIONMINER informiert in seinem Shop umfassend über die neuen wassergekühlten Hydro-Miner des Herstellers Bitmain. Dabei betont MILLIONMINER vor allem die höhere Hashrate, verbesserte Effizienz und Langlebigkeit. Auch der niedrigere Geräuschpegel und die verbesserte Skalierbarkeit sind hervorzuheben.

Die Bitmain Antminer Hydro Serie wird dabei mit externen Radiatoren betrieben, die auch für mehrere Miner gleichzeitig genutzt werden können. Für kleinere Projekte bietet MILLIONMINER passende Radiatoren mit einer Kühlleistung von 4, 8 und 12 kW an. Zudem werden für größere Projekte ein passendes Hydro Cooling Rack sowie maßgeschneiderte Containersysteme auf Anfrage angeboten.

MILLIONMINER ist ein führender Shop für ASIC-Miner in Europa und verfügt weltweit über mehrere Büros. Besonders herausragend ist die Möglichkeit des Hostings von Kryptominern. Zu diesem Zweck betreibt MILLIONMINER an vier Standorten eigene Krypto-Mining-Farmen. Aktuell bietet das Rechenzentrum in Dubai die besten Konditionen. MILLIONMINER stellt sogenannte „Hosted Miner“ zur Verfügung, die sich bereits in einem Rechenzentrum befinden und innerhalb kürzester Zeit online gehen können. Alternativ können bei MILLIONMINER erworbenen ASICs auch direkt an eines der Hosting-Rechenzentren versendet werden. Dies gewährleistet den Kunden eine außerordentliche Flexibilität.

Darüber hinaus bietet MILLIONMINER.COM kostenfreie Beratungsgespräche für weniger erfahrene Nutzer und Neuanfänger im Bereich des Minings an. Das engagierte Team von MILLIONMINER steht den Kunden dabei mit seiner langjährigen Erfahrung zur Seite und ermittelt gemeinsam mit den Kunden die optimale Lösung für deren individuellen Bedürfnisse.

MILLIONMINER.COM ist stolz darauf, Innovationen auf den Kryptomining-Markt zu bringen und seinen Kunden hochwertige Produkte sowie erstklassigen Service anzubieten. Besuchen Sie die Webseite von MILLIONMINER.COM, um das umfangreiche Angebot an wassergekühlten ASIC-Minern zu entdecken und von der langjährigen Expertise des Unternehmens zu profitieren.

MILLIONMINER.COM steht für Innovation, hochwertige Produkte und erstklassigen Service im Bereich des Kryptominings. Entdecken Sie das umfangreiche Angebot an wassergekühlten ASIC-Minern auf der Webseite und profitieren Sie von der langjährigen Expertise des Unternehmens.

Kontakt

MILLIONMINER (MM International Trading FZCO)

Daniel L.

Dubai Silicon Oasis Buildung A2 – Office 101

00000 Dubai

+49 176 777 888 33



https://www.millionminer.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.