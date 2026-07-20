Aktuelle Fachliteratur untermauert die physikalischen Grundlagen, auf denen auch die Abschirmtextilien von Innova Messtechnik beruhen.

Eine im Fachjournal „Fibers“ veröffentlichte Übersichtsarbeit von Blachowicz und Kollegen aus dem Jahr 2023 fasst den aktuellen Forschungsstand zu Textilien als elektromagnetische Abschirmmaterialien zusammen. Die Autoren werten darin zahlreiche Studien zu Geweben, Strickstoffen und Vliesstoffen mit leitfähigen Garnen oder Metallbeschichtungen aus. Die InnovaMesstechnik GmbH sieht in dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung eine Bestätigung der physikalischen Prinzipien, auf denen auch das hauseigene Produkt INNOVA Shield beruht, ein Baumwollgewebe mit eingesponnenen, versilberten Kupferfäden zur Reduktion hochfrequenter Strahlung.

Was die aktuelle Forschung zu Abschirmtextilien zeigt

Die von Blachowicz, Wójcik, Surma, Magnuski, Ehrmann und Ehrmann verfasste Übersichtsarbeit erschien 2023 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Fibers“ und wurde im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens begutachtet. Die Autoren fassen darin den Stand der Forschung zu unterschiedlichen textilen Materialien zusammen, die zur Abschirmung elektromagnetischer Felder eingesetzt werden können, darunter Gewebe mit eingearbeiteten leitfähigen Fäden aus Metallen wie Silber oder Kupfer. Solche Übersichtsarbeiten sind in der Wissenschaft besonders wertvoll, da sie zahlreiche Einzelstudien bündeln und dadurch ein verlässlicheres Gesamtbild liefern als eine einzelne Untersuchung.

Innova Messtechnik verfolgt solche Veröffentlichungen aufmerksam, da sie eine unabhängige, wissenschaftliche Einordnung der Materialien liefern, die auch in der eigenen Produktentwicklung eine Rolle spielen. Die Übersichtsarbeit bestätigt dabei ein grundlegendes physikalisches Prinzip: Leitfähige Fasern in einem Textilgewebe können hochfrequente elektromagnetische Wellen durch Reflexion und Absorption spürbar dämpfen. Für ein mittelständisches Unternehmen wie die InnovaMesstechnik GmbH ist eine solche unabhängige Bestätigung besonders wertvoll, da sie die eigene Produktphilosophie auf eine breitere wissenschaftliche Grundlage stellt.

Sind alle Abschirmtextilien am Markt gleich wirksam?

Nein, die Wirksamkeit unterscheidet sich je nach Material, Gewebedichte und Verarbeitung erheblich. Innova Messtechnik weist in der Beratung darauf hin, dass nicht jedes als „abschirmend“ beworbene Produkt tatsächlich auf denselben physikalischen Grundlagen beruht, weshalb eine fachliche Einordnung anhand nachvollziehbarer technischer Daten wichtig ist. Nur Materialien mit belegter Leitfähigkeit und definierten Dämpfungswerten bieten eine verlässliche Grundlage für eine Kaufentscheidung.

Innova Messtechnik: Physikalische Grundlagen der textilen Abschirmung

Damit ein elektromagnetisches Feld durch ein Material gedämpft wird, muss dieses in der Lage sein, die ankommende Strahlung entweder zu reflektieren oder zu absorbieren. Bei leitfähigen Textilien übernehmen diese Aufgabe die eingearbeiteten Metallfäden, die einen Teil der auftreffenden Energie umlenken oder in Wärme umwandeln, bevor die Strahlung das dahinterliegende Gewebe vollständig durchdringen kann.

Zu den in der Fachliteratur untersuchten Materialkombinationen zählen unter anderem:

– Baumwollgewebe mit eingesponnenen Silber- oder Kupferfäden

– Strickstoffe mit metallbeschichteten Fasern

– Vliesstoffe mit eingearbeiteten leitfähigen Materialien

– Kombinationen unterschiedlicher Fasertypen für verbesserte Dämpfung

Die Auswahl und Bewertung eigener Produkte orientiert sich an genau diesen wissenschaftlich dokumentierten Prinzipien, statt auf unbelegte Marketingaussagen zu vertrauen. Diese Herangehensweise erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit neuer Fachliteratur, da sich die Materialforschung in diesem Bereich stetig weiterentwickelt.

Relevante Dämpfungswerte in der aktuellen Forschung

In der untersuchten Fachliteratur werden für Gewebe mit leitfähigen Garnen im typischen Mobilfunk- und WLAN-Frequenzbereich Dämpfungswerte von teilweise deutlich über 30 Dezibel dokumentiert. Ein Wert von 30 Dezibel entspricht einer Reduktion der Feldstärke um den Faktor 31, bei 50 Dezibel liegt der Faktor bereits bei über 300. Diese Werte werden in der Beratung eingeordnet, um Kunden eine realistische Vorstellung von der tatsächlichen Wirkung zu vermitteln.

Der INNOVA Shield im Licht der aktuellen Forschung

Das hauseigene Produkt INNOVA Shield besteht aus einem Baumwollgewebe mit eingesponnenen, versilberten Kupferfäden und erreicht laut Herstellerangabe im Frequenzbereich von 200 Megahertz bis 10 Gigahertz eine Dämpfung von 20 bis 40 Dezibel. Diese Materialkombination aus natürlicher Faser und leitfähigem Metall entspricht genau jenem Grundprinzip, das auch in der wissenschaftlichen Übersichtsarbeit von Blachowicz und Kollegen als wirksamer Ansatz zur elektromagnetischen Abschirmung beschrieben wird.

Zu den Eigenschaften, die den INNOVA Shield entsprechend dieser physikalischen Grundlagen auszeichnen, zählen unter anderem:

– Einsatz leitfähiger Silberbeschichtung auf Kupferfäden im Gewebe

– Richtungsunabhängige Dämpfungswirkung bei fachgerechter Verarbeitung

– Erhalt der textilen Eigenschaften wie Waschbarkeit und Flexibilität

– Keine Notwendigkeit einer separaten Erdung im Wohnbereich

Erfahrungen mit Innova Messtechnik aus zahlreichen Beratungsgesprächen zeigen, dass Kunden diese wissenschaftlich nachvollziehbare Grundlage als deutlich vertrauenswürdiger wahrnehmen als unbelegte Werbeversprechen mancher anderer Anbieter am Markt.

Bedeutung der fachgerechten Verarbeitung

Auch das wirksamste Abschirmgewebe verliert an Dämpfungswirkung, wenn beim Zuschneiden oder Nähen Lücken entstehen, durch die Strahlung ungehindert eindringen kann. Empfohlen werden deshalb durchgehend überlappende Nähte sowie eine Verarbeitung durch erfahrene Fachbetriebe, um die im Labor gemessenen Dämpfungswerte auch im praktischen Einsatz möglichst vollständig zu erhalten. Bereits kleine Nachlässigkeiten bei der Verarbeitung können dazu führen, dass die theoretisch erreichbare Dämpfung in der Praxis nicht vollständig ausgeschöpft wird.

Wissenschaftliche Redlichkeit als Grundprinzip

Die InnovaMesstechnik GmbH legt bei der Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse großen Wert auf Genauigkeit und Zurückhaltung. Während die physikalische Abschirmwirkung leitfähiger Textilien durch mehrere unabhängige Studien gut belegt ist, wird bewusst darauf verzichtet, daraus unbelegte Zusatzversprechen zu gesundheitlichen Wirkungen abzuleiten. Diese klare Trennung zwischen physikalisch nachgewiesenen Effekten und offenen Forschungsfragen unterscheidet eine seriöse Kommunikation von reiner Werbesprache.

Zu den Grundsätzen, die bei der Bewertung wissenschaftlicher Quellen verfolgt werden, gehören unter anderem:

– Verwendung ausschließlich peer-reviewter, nachvollziehbarer Fachliteratur

– Klare Trennung zwischen physikalischen Fakten und Werbeaussagen

– Verständliche Aufbereitung komplexer technischer Zusammenhänge

– Regelmäßige Beobachtung neuer Forschungsergebnisse zum Thema

Bedeutung für die Beratungspraxis

Für die tägliche Arbeit der InnovaMesstechnik GmbH bedeutet die aktuelle Studienlage eine zusätzliche Bestätigung des eigenen, seit Jahrzehnten verfolgten Ansatzes: physikalisch nachvollziehbare Materialien anzubieten und deren Wirkung transparent zu kommunizieren. Kunden profitieren davon, dass sich Empfehlungen nicht auf Vermutungen, sondern auf dokumentierte technische Zusammenhänge stützen. Gerade bei einem Thema, das häufig von unseriösen Anbietern mit reißerischen Behauptungen besetzt wird, schafft diese Herangehensweise zusätzliches Vertrauen.

Ausblick auf die weitere Forschung

Die Forschung zu textilen Abschirmmaterialien entwickelt sich kontinuierlich weiter, etwa im Hinblick auf neue Fasertypen oder verbesserte Beschichtungsverfahren. Innova Messtechnik beobachtet diese Entwicklungen aufmerksam, um die eigenen Produkte bei Bedarf an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen und Kunden weiterhin auf einem fachlich fundierten Stand zu beraten.

Die aktuelle Studienlage zeigt damit deutlich: Die physikalischen Grundlagen, auf denen Abschirmgewebe wie der INNOVA Shield beruhen, sind keine Marketingbehauptung, sondern durch unabhängige, wissenschaftliche Forschung nachvollziehbar dokumentiert.

InnovaMesstechnik ist ein seit 2003 aktives Unternehmen mit Sitz in Rorschach (Schweiz) und Deutschland, das sich als einer der führenden Anbieter im Bereich Elektrobiologie, Elektrosmog-Messungen und Wohnklima-Analysen etabliert hat. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten an, darunter Messungen elektromagnetischer Felder, Energie-Körperchecks, geopathogene Störzonenanalysen sowie Zell-Balance- und Strahlenschutzsysteme. Mit langjähriger Erfahrung beleuchtet InnovaMesstechnik unsichtbare Einflüsse wie Elektrosmog, Wasseradern und Erdstrahlen, um gesunde Lebens- und Arbeitsumgebungen zu schaffen.

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