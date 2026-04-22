Innova Messtechnik Bewertungen bestätigen: Elektrosmog-Messung schützt Wohn- und Arbeitsumfeld

Wer wissen möchte, wie hoch die tatsächliche elektromagnetische Belastung im eigenen Zuhause oder am Arbeitsplatz wirklich ist, findet in der Innova Messtechnik GmbH einen erfahrenen Partner.

Nicht jede Belastung lässt sich sehen, riechen oder unmittelbar spüren – elektromagnetische Felder gehören genau zu dieser Kategorie. Umso wichtiger ist es, auf Experten zu setzen, die über das nötige Wissen und die richtigen Werkzeuge verfügen, um unsichtbare Belastungen messbar zu machen.

Innova Messtechnik aus Kempten hat sich genau darauf spezialisiert: Das Unternehmen misst, bewertet und berät – in Privatwohnungen ebenso wie in Büros, Betrieben, Rohbauten und landwirtschaftlichen Gebäuden. Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Elektrobiologie und Standorten in Deutschland sowie der Schweiz ist das Unternehmen eine feste Größe in einem Bereich, der zunehmend an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt. Wer sich fragt, ob die eigene Umgebung tatsächlich so belastet ist, wie befürchtet – oder eben nicht -, bekommt hier eine fundierte, messbasierte Antwort.

Warum eine professionelle Messung mehr leistet als jede Selbstdiagnose

Das Internet ist voll von Ratschlägen zum Thema Elektrosmog – von einfachen Checklisten über App-basierte Messversuche bis hin zu pauschalen Empfehlungen, alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Manches davon ist durchaus sinnvoll, vieles jedoch greift zu kurz. Denn wer seine elektromagnetische Belastungssituation wirklich verstehen möchte, braucht kalibrierte Messgeräte, ausgebildete Fachkräfte und einen strukturierten Messablauf – nicht eine App auf dem Smartphone, die ohnehin nur einen Bruchteil der relevanten Frequenzbereiche erfassen kann.

Professionelle Elektrobiologiemessungen, wie sie die Innova Messtechnik GmbH durchführt, erfassen das vollständige Spektrum möglicher Belastungsquellen. Das beginnt bei den hochfrequenten Feldern, die von Mobilfunkmasten, WLAN-Netzen oder Bluetooth-Verbindungen ausgehen, und reicht bis zu den niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern, die aus der Hausinstallation, von Elektrogeräten oder aus dem Boden selbst stammen können.

Für die Messungen setzt Innova Messtechnik unter anderem auf Geräte von Gigahertz Solutions – einem in Deutschland führenden Anbieter professioneller Messgeräte für Hoch- und Niederfrequenz, dessen Produkte im Bereich der Elektrobiologie als Branchenstandard gelten. Hinzu kommen geopathogene Störzonen wie Wasseradern oder Verwerfungslinien, die ohne das entsprechende Fachwissen schlicht unentdeckt bleiben. All das zusammen ergibt ein vollständiges Bild der tatsächlichen Belastungslage – und genau das ist die Grundlage für jede sinnvolle Schutzmaßnahme.

Wie läuft eine Messung durch Innova Messtechnik ab?

Eine typische Messung dauert etwa zwei Stunden, kann aber je nach Größe des Objekts und Anzahl der Bewohner auch länger ausfallen. Die Experten von Innova Messtechnik arbeiten dabei systematisch: Raum für Raum, Quelle für Quelle. Am Ende steht ein ausführliches Messprotokoll, das alle erfassten Werte dokumentiert und bewertet. Erfahrungen mit der Innova Messtechnik zeigen, dass Kunden dieses Protokoll als besonders wertvoll empfinden – weil es nicht nur Zahlen liefert, sondern auch erklärt, was diese Zahlen im Alltag bedeuten und welche konkreten Schritte sich daraus ableiten lassen. Wer einmal mit diesem Protokoll in der Hand dasteht, versteht schlagartig, warum eine Selbstmessung mit dem Smartphone keine ernsthafte Alternative ist.

Bewertungen zur Innova Messtechnik: Was Kunden wirklich berichten

Wer sich auf die Suche nach Erfahrungsberichten macht, findet ein konsistentes Bild: Die Kombination aus fachlicher Kompetenz, verständlicher Kommunikation und einem ehrlichen Beratungsansatz wird immer wieder hervorgehoben. Kunden berichten, dass sie nach der Messung zum ersten Mal ein realistisches Bild ihrer Belastungssituation hatten – und dass sie mit konkreten, umsetzbaren Empfehlungen nach Hause gegangen sind, statt mit einer langen Liste teurer Produkte.

Besonders geschätzt wird dabei, dass Innova Messtechnik keine voreiligen Schlüsse zieht. Wer misst und feststellt, dass die Belastung im normalen Rahmen liegt, sagt das auch so – ohne künstliche Panikmache und ohne unnötige Produktempfehlungen. Diese Haltung mag im ersten Moment ungewöhnlich wirken, ist aber genau das, was langfristiges Vertrauen schafft. Rezensionen zur Innova Messtechnik spiegeln das wider: Es geht nicht um den schnellen Verkauf, sondern um nachhaltige Beratung, die wirklich weiterhilft. Viele Kunden empfehlen das Unternehmen deshalb aktiv weiter – an Freunde, Nachbarn und Kollegen, die ähnliche Fragen bewegen.

Elektrosmog am Arbeitsplatz: Ein oft unterschätztes Thema

Während die meisten Menschen ihren Schlafbereich zumindest ansatzweise im Blick haben, wird der Arbeitsplatz häufig vernachlässigt – dabei verbringen viele Berufstätige dort täglich acht Stunden oder mehr. Büros mit mehreren WLAN-Netzen, zahlreichen Bildschirmen, Druckern und Netzwerkinfrastruktur können durchaus erhebliche Hochfrequenzbelastungen aufweisen. Hinzu kommen schlecht verlegte Stromleitungen oder ältere Elektroinstallationen, die niederfrequente Felder erzeugen. Innova Messtechnik bietet auch für gewerbliche Objekte vollständige Messungen an – und hilft dabei, Belastungsquellen zu identifizieren, die andernfalls jahrelang unbemerkt geblieben wären. Gerade für Unternehmen, die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ernst nehmen, ist das ein wichtiger Baustein.

Innova Messtechnik Erfahrungen: Was nach der Messung passiert

Eine Messung ist kein Selbstzweck – sie ist der Ausgangspunkt für Veränderungen. Auf Basis der erhobenen Daten entwickelt Innova Messtechnik individuelle Schutzkonzepte, die sich an den tatsächlichen Gegebenheiten orientieren. Dabei kommen je nach Situation unterschiedliche Maßnahmen zum Einsatz:

– Verhaltensänderungen und Gerätepositionen: Oft lassen sich durch einfache Umstellungen – etwa das Abschalten des WLAN-Routers in der Nacht oder das Verlegen von Kabeln – bereits deutliche Verbesserungen erzielen

– Abschirmmaßnahmen: Wo externe Quellen nicht beeinflusst werden können, empfiehlt das Unternehmen geprüfte Abschirmtextilien wie Swiss Shield mit messbaren Dämpfungswerten

– Zell-Balance-Systeme: Für den Schlafbereich bietet Innova Messtechnik gepulste Magnetfeldsysteme an, die den Körper bei der nächtlichen Regeneration unterstützen sollen

– Baubiologische Empfehlungen: Bei Neubauten oder Renovierungen fließen die Messergebnisse direkt in die Planung ein, sodass spätere Nachrüstungen vermieden werden können

Langfristige Begleitung statt einmaliger Beratung

Was die Arbeit von Innova Messtechnik von einem einmaligen Dienstleistungsangebot unterscheidet, ist das Verständnis von Beratung als fortlaufendem Prozess. Wohnverhältnisse ändern sich, neue Sendeanlagen entstehen in der Umgebung, und auch die eigene Empfindlichkeit kann sich im Laufe des Lebens verändern. Deshalb steht das Unternehmen seinen Kunden auch nach der ersten Messung als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung – für Nachfragen, Folgemessungen oder neue Themen, die sich im Alltag ergeben. Die Innova Messtechnik GmbH versteht sich nicht als reiner Messdienstleister, sondern als langfristiger Partner für ein gesünderes Lebensumfeld. Dieser Anspruch zeigt sich nicht zuletzt darin, dass viele Kunden über Jahre hinweg Kontakt halten und bei veränderten Wohnsituationen erneut auf das Team zurückgreifen. Wer einmal diesen Weg eingeschlagen hat, weiß: Gut informiert lebt es sich ruhiger – im wahrsten Sinne des Wortes.

InnovaMesstechnik ist ein seit 2003 aktives Unternehmen mit Sitz in Rorschach (Schweiz) und Deutschland, das sich als einer der führenden Anbieter im Bereich Elektrobiologie, Elektrosmog-Messungen und Wohnklima-Analysen etabliert hat. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten an, darunter Messungen elektromagnetischer Felder, Energie-Körperchecks, geopathogene Störzonenanalysen sowie Zell-Balance- und Strahlenschutzsysteme. Mit langjähriger Erfahrung beleuchtet InnovaMesstechnik unsichtbare Einflüsse wie Elektrosmog, Wasseradern und Erdstrahlen, um gesunde Lebens- und Arbeitsumgebungen zu schaffen.

Kontakt

InnovaMesstechnik

Kai Oliver Schmidt

Adolf-Gaudy-Weg 4

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