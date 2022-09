Innere Stärke entwickeln – mit Christine Wüest und Nino Paneduro

Als Mentoren, Coaches und Ratgeber begleiten Christine Wüest und Nino Paneduro Führungskräfte auf dem Weg zu innerer Stärke und Resilienz.

Viele Führungskräfte stehen heute vor enormen Herausforderungen: Sie erleben mehr Stress und Druck als je zuvor, sie reagieren, statt zu agieren, fühlen sich fremdgesteuert und müssen mit einer unsicheren Zukunft planen. Der Schlüssel um als dies zu meistern, liegt in der inneren Stärke. Christine Wüest und Nino Paneduro begleiten Menschen mit Führungsverantwortung auf dem Weg zu neuer innerer Stärke und Resilienz. In Coachings, Workshops und Seminaren sorgen sie dafür, dass diese souverän und selbstbewusst ihre Zukunft sowie die ihres Unternehmens gestalten.

Den Fokus legen die beiden Experten vor allem auf die Bereiche: Selbstführung, Stressmanagement, Selbstwirksamkeit und Zukunftsgestaltung. „Wir unterstützen Führungskräfte dabei, ihre Fähigkeiten zur Selbstführung zu erweitern. Im Stressmanagement bedienen wir uns verschiedener Ansätze, wie Achtsamkeit, Hypnose oder Entspannungsübungen, damit Führungskräfte dem Dauerstress mit neuer innerer Stärke begegnen“, erläutert Christine Wüest. Nino Paneduro ergänzt weiter: „Bei der Selbstwirksamkeit begleiten wir Menschen mit Führungsverantwortung darin, dass sie Herausforderungen meistern, Aufgaben mit Um- und Weitsicht lösen und Hindernisse überwinden. Dadurch bewahren sie in unklaren Situationen einen kühlen Kopf, bewältigen Veränderungen, nehmen Einfluss und sind in der Lage sich selbst und andere zu führen.“ Bei der Zukunftsgestaltung liegt das Hauptaugenmerk darauf, ausserhalb der Komfortzone zu agieren und konkrete Schritte zu unternehmen, um die eigene Zukunft, die des Teams, der Mitarbeitenden und des Unternehmens positiv zu gestalten.

Die beiden erfahrenen Coaches und Ratgeber bedienen sich hierbei an einem grossen Koffer aus Tools und Methoden, die sie auf die jeweilige Person und Situation anpassen. „Mit Expertise, Kreativität und Offenheit begegnen wir den Herausforderungen unserer Klienten und Klientinnen und eröffnen ihnen Perspektiven und Wege für eine erfolgreiche Zukunft“, so Christine Wüest. Die ausgewiesene Expertin für Resilienz und Stärke blickt auf unterschiedliche berufliche Stationen in leitenden Positionen und fundierte Aus- und Weiterbildungen zurück. Durch ihre Erfahrung weiss sie genau, wie sie ihre Klientinnen und Klienten befähigt, Hindernisse, die privaten wie beruflichen Zielen im Weg stehen, zu überwinden.

Ihr Ehemann und Geschäftspartner Nino Paneduro steht für Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Klarheit. Seit mehr als 25 Jahren trainiert, coacht und berät er Spitzensportler*innen und Mannschaften. Im Businesskontext weisst er einen ebenso langen und umfangreichen Erfahrungsschatz auf, unter anderem war er viele Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Züricher Bankwesen tätig. „Häufig weisen die Themen einer Führungsperson Prallelen zu denen von Sportlern auf. Zum Beispiel in puncto Leistungsdruck, Visionen-Umsetzen oder der Forderung nach Höchstleistung. Deshalb unterstütze ich nicht nur Spitzensportler mental, sondern führe auch Menschen im Business zu innerer und mentaler Stärke“, erläutert Nino Paneduro.

Gemeinsam haben sich Christine Wüest und Nino Paneduro zum Ziel gesetzt, insbesondere Menschen in Führungspositionen zu innerer Stärke zu führen, damit sie resilient, selbstwirksam und mit Selbstvertrauen ihr berufliches wie privates Leben gestalten.

Weitere Informationen sowie Kontakt zu Christine Wüest und Nino Paneduro finden Sie unter: innere-staerke.business

