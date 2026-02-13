Initiative ELEKTRO+ auf der Light + Building 2026
Praxishilfen für Elektrofachbetriebe im Kundendialog
Die Initiative Elektro+ ist vom 8. bis 13. März auf der Light + Building 2026 in Frankfurt am Stand der E-Handwerke (Halle 11.0/C07) präsent. Vorgestellt werden kostenfreie Informations- und Beratungsmaterialien, die Modernisierer und Baufamilien über die Vorteile einer zeitgemäßen Elektroinstallation informieren, und damit Elektrofachbetriebe unterstützen.
Das Angebot der Initiative umfasst Broschüren, Planungshilfen, Text- und Videomaterial sowie digitale Inhalte für den Einsatz im Kundengespräch und auf eigenen Social-Media-Kanälen. Besucher erhalten einen Überblick über aktuelle Materialien, darunter den Modernisierungsratgeber, und erfahren, welche neuen Inhalte und digitale Tools auf der Webseite der Initiative www.elektro-plus.com verfügbar sind. Vor Ort steht das Elektro+-Team für Fachgespräche zur Verfügung.
Die Standards der Elektroausstattung in Wohngebäuden zu verbessern und Bauherr:innen und Modernisierer:innen herstellerübergreifend und markenneutral über die Vorteile einer modernen, zukunftssicheren Elektroinstallation aufzuklären, ist Anliegen der Initiative ELEKTRO+. Die Initiative vereint die Fachkompetenz führender Markenhersteller und Verbände der Elektrobranche. Weitere Informationen unter www.elektro-plus.com
