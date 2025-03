Inhaberwechsel bei ANUBIS-Tierbestattungen Saarland

Das Franchisesystem begrüßt die neuen Partner

Im Februar 2025 gingen für Reiner Wolf 20 Jahre ANUBIS-Tierbestattungen zu Ende. Mit viel persönlichem Einsatz hat er das Unternehmen aufgebaut und zahlreiche Tierhalter der Region in schweren Stunden begleitet. Nun hat er sein Lebenswerk an Tanja und Markus Koepe übergeben. Sie werden die Tierbestattung als neue Partner des Franchisesystems mit dem gewohnt umfassenden Leistungsangebot weiterführen.

Gut vorbereitete Übergabe

Für die neuen Inhaber ist die Führung der Tierbestattung kein Neuland. Tanja Koepe kommt zwar ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich, war aber bereits neun Jahre für Reiner Wolf in Buchhaltung, Verwaltung und Organisation tätig. Markus Koepe hat seine Tätigkeit in der Metallbranche aufgegeben und ist seit vier Jahren für den Kontakt zu Tierärzten und den Einkauf zuständig. Schon frühzeitig plante Reiner Wolf seinen Ruhestand sowie die Übergabe des Betriebes. So blieb viel Zeit, das Ehepaar Koepe in die Führung von ANUBIS-Tierbestattungen einzuführen und seine langjährige Erfahrung weiterzugeben.

„Für uns ist es der perfekte Start in die Selbständigkeit“, freut sich Tanja Koepe. „Nicht jeden Tag hat man die Gelegenheit, ein so gut eingeführtes Unternehmen mit großem Kundenstamm und bestem Ruf zu übernehmen“. Und nicht zu vergessen das eingespielte Mitarbeiter-Team.

„Nur wer selbst Tiere hat, kann den Schmerz verstehen, wenn man Abschied nehmen muss“, sagt Markus Koepe. „Bei uns finden Tierhalter Trost und einfühlsame Unterstützung. Das macht diesen Beruf so erfüllend“. ANUBIS-Tierbestattungen ist an 365 Tagen im Jahr für Tierhalter erreichbar.

Etabliertes Franchisesystem

Mit ANUBIS-Tierbestattungen haben die neuen Inhaber einen Partner mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in der Tierbestattung an der Seite, der sich um die geschäftliche Basis wie die Weiterentwicklung des Systems, die ISO Zertifizierung, die Entwicklung von Marketingmaßnahmen und Werbematerialien kümmert. Die Franchisezentrale ist auch bei gesetzlichen Vorschriften und Marktentwicklungen immer auf dem Laufenden und verhandelt mit Lieferanten. Das erlaubt es den Franchisepartnern sich ganz auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Kundenbetreuung zu konzentrieren.

ANUBIS ist Deutschlands einziges Franchisesystem für Tierbestattungen. Die Partner genießen im Rahmen dieses Systems hohe unternehmerische Freiheit. Sie können ihr Unternehmen ganz nach ihren Vorstellungen entwickeln, Lieferanten und Geschäftspartner selbst wählen und auch expandieren, wie beispielsweise mit einer weiteren Niederlassung oder einem Tierkrematorium.

Die ANUBIS-Corporate Identity und die ANUBIS-Qualitätskriterien sind das Dach unter dem sich die Partner wiederfinden. Als erstes Tierbestattungsunternehmen hat ANUBIS alle Partnerbetriebe ISO zertifiziert und den Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern detailliert festgelegt. Ein ganz wesentlicher Punkt zum Aufbau von Vertrauen und Sicherheit.

Unternehmerischer Austausch auf Augenhöhe

Neben den vielen Vorteilen, die ein Franchisesystem bietet, ist für alle Partner ein Punkt ganz wesentlich: der Austausch mit Kollegen auf Augenhöhe. Jeder ANUBIS-Partner betreut eine geschützte Region, es gibt also keinen Wettbewerb zwischen den Partnern. Bei den regelmäßigen Partnertreffen zweimal pro Jahr kann deshalb ganz offen über Geschäftsentwicklung und eventuelle Probleme und Lösungen gesprochen werden. Neue Strategien und Angebote werden gemeinsam erarbeitet.

Firmenprofil ANUBIS-Tierbestattungen

1997 gründete Roland Merker ANUBIS-Tierbestattungen in Feucht bei Nürnberg, um Tierfreunden mit der Bestattung auf dem Tierfriedhof oder einer Einäscherung Alternativen zur gesetzlich vorgesehenen Tierverwertung bieten zu können.

Heute gehören zum Unternehmen vier hauseigene Tierkrematorien in Lauf a. d. Pegnitz, Ludwigshafen-Rheingönheim, Calbe (Sachsen-Anhalt) und in Durmersheim (Kreis Rastatt). Neben dem Hauptsitz in Lauf a. d. Pegnitz, hat das Franchisesystem 21 weitere Standorte in ganz Deutschland, die nach dem hohen Standard des Franchisesystems arbeiten. Somit zählt ANUBIS-Tierbestattungen mit zu den ältesten und führenden Tierbestattungsunternehmen Deutschlands.

Im Herbst 2018 wurde für das gesamte Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt und im Februar 2019 zertifiziert. Der ANUBIS-Hauptsitz, ANUBIS-Servicebüros, ANUBIS-Tierkrematorien und ANUBIS-Franchisenehmer arbeiten nach einheitlichen Standards und können ihren Kunden und Geschäftspartnern somit bundesweit Transparenz, eine reibungslose Zusammenarbeit und hohe Qualität zusichern.

Einfühlsame und umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge stehen bei ANUBIS im Mittelpunkt – persönlich, wie auch digital. Auf der Firmen-Website www.anubis-tierbestattungen.de finden Tierfreunde Antworten auf ihre Fragen und detaillierte Informationen rund um die Tierbestattung. Sie haben die Möglichkeit, sich im Forum direkt mit anderen Tierbesitzern austauschen. Mit einer kostenlosen Traueranzeige im virtuellen Tierfriedhof können sie zudem das Andenken an ihr Tier bewahren und ihre Trauer mit anderen teilen.

Firmenkontakt

ANUBIS-Tierbestattungen Saarland

Markus Koepe

Theodor-Heuss-Straße 17

66130 Saarbrücken-Güdingen

0681 / 9388111



http://www.anubis-saarland.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089 37 41 65 66



http://www.hummel-public-relations.de

