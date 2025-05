Ingersoll Rand ernennt neuen Direktor für den Geschäftsbereich Niederdruck

Ingersoll Rand, ein weltweit führender Anbieter von industriellen Lösungen für kritische Durchflussprozesse, freut sich, die Ernennung von Francisco Gomez zum Direktor des Geschäftsbereichs Niederdruck für die EMEA-Region bekannt zu geben.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei Ingersoll Rand in Europa und Afrika hat Francisco in verschiedenen Funktionen geglänzt, darunter im General Management und Vertriebsleitung. In seiner neuen Rolle wird er das strategische Wachstum und die kommerzielle Umsetzung des Niederdruck-Portfolios leiten, welches Kompressoren, Vakuumpumpen und Gebläse von renommierten Marken wie Robuschi und Pedro Gil umfasst.

Unter Franciscos Führung wird Ingersoll Rand weiterhin innovative Niederdrucklösungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen entwickeln, produzieren und liefern – darunter für die Abwasserbehandlung, die Lebensmittel- und Getränke-Industrie, für die Kunststoff-Produktion, Chemie, Zellstoff und Papier sowie für die Energieerzeugung und viele mehr.

Giorgio Baima, Vice President und General Manager für Process Flow Technologies in der EMEIA-Region, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Francisco in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Vision und Führungsstärke werden entscheidend dazu beitragen, unsere strategischen Initiativen voranzutreiben und unsere Marktpräsenz in der EMEA-Region auszubauen.“

Francisco Gomez äußerte sich begeistert über seine neue Position: „Ich freue mich sehr, die Leitung des Niederdruckgeschäfts für EMEA zu übernehmen. Unser Portfolio ist auf hohe Leistung in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt, um unseren Kunden niedrigere Betriebskosten und geringeren Wartungsaufwand zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, unser Angebot weiter auszubauen und noch mehr Kunden in der Region mit unseren innovativen Lösungen zu unterstützen.“

Das Niederdruck-Produktsortiment umfasst eine vollständige Palette an Technologien für anspruchsvolle industrielle Anwendungen: Drehkolben- und Schraubengebläse für eine effiziente, ölfreie Luftförderung, Flüssigkeitsring- und Kreiselpumpen für zuverlässigen Betrieb auch in rauen Umgebungen, Vakuum-Booster für intensive Anwendungen sowie Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse für leistungsstarke Luftströme in energieintensiven Prozessen. Diese Technologien bieten robuste und energieeffiziente Leistung in einer Vielzahl von Einsatzbereichen. **** Ende, Text and Photo download:

www.pr-download.com/irr114.zip

Gardner Denver Industrials Group liefert das umfassendste Sortiment an Kompressoren und Vakuum-Produkten, in einer breiten Palette von Technologien, an Endbenutzer und OEM-Kunden weltweit in den entsprechenden Branchen.

Die Gruppe bietet zuverlässige und energieeffiziente Geräte, die in einer Vielzahl von Fertigungs- und Prozessanwendungen eingesetzt werden. Produkte, die von vielseitigen Nieder- und Hochdruckkompressoren bis hin zu kundenspezifischen Gebläsen und Vakuumpumpen reichen, bedienen Branchen wie allgemeine Fertigung, Automobilbranche und Kläranlagen sowie Lebensmittel & Getränke, Kunststoffe und Stromerzeugung. Das globale Angebot des Konzerns umfasst auch eine umfassende Reihe von Aftermarket-Services zur Ergänzung seiner Produkte.

Gardner Denver Industrials Group, Teil von Gardner Denver, Inc., hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin, USA. Gardner Denver wurde 1859 gegründet und beschäftigt heute rund 7.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern.

Firmenkontakt

Gardner Denver Srl

Christina Cavazzini

Via San Leonardo 71/A

43122 Parma

+39 0521 274911



http://www.irco.com

Pressekontakt

PREWE

Michael Endulat

Goldberger Str. 12

27580 Bremerhaven

0471 4817444



http://www.prewe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.