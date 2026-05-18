Infrastruktur im Wandel: Integrierte Projektstrukturen als Schlüssel zum Erfolg

Komplexe Infrastrukturprojekte erfolgreich realisieren

München, 18. Mai 2026 – Die Transformation von Energie-, Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen zählt zu den

zentralen Aufgaben der kommenden Jahre. Steigende regulatorische Anforderungen, ambitionierte Klimaziele,

hohe technische Komplexität sowie enge Zeit- und Kostenrahmen stellen Auftraggeber und Bauwirtschaft

gleichermaßen vor neue Herausforderungen. Klassische, stark fragmentierte Projektstrukturen stoßen dabei

zunehmend an ihre Grenzen. Immer häufiger setzen Auftraggeber deshalb auf integrierte Modelle, die Planung,

Ausführung und Verantwortung zusammenführen.

Mit ihrer „Alles aus einer Hand“-Strategie verfolgt die PORR einen ganzheitlichen Ansatz. Als eines der führenden

Bauunternehmen Europas bündelt sie Kompetenzen aus Infrastruktur-, Ingenieur-, Spezialtief-, Hoch- und

Verkehrswegebau zu integrierten Projektlösungen – insbesondere für komplexe Groß- und Transformationsvorhaben.

Komplexität als neue Normalität

Großprojekte im Bereich Energie, Verkehr oder urbane Infrastruktur sind heute durch eine Vielzahl paralleler

Anforderungen geprägt: technische Schnittstellen, Genehmigungsprozesse, ESG-Kriterien, Stakeholder-Management

sowie der laufende Betrieb bestehender Anlagen. Mit wachsender Komplexität steigen auch Koordinationsaufwand,

Schnittstellenrisiken und Nachtragsanfälligkeit.

„Was Auftraggeber heute am meisten belastet, ist nicht die technische Herausforderung, sondern der

Koordinationsaufwand zwischen den Beteiligten. Komplexe Infrastrukturprojekte lassen sich nur dann erfolgreich

realisieren, wenn Planung, Ausführung und Betrieb von Beginn an zusammengedacht werden“, sagt Meik Müller,

Geschäftsführer Infrastruktur der PORR in Deutschland. „Je früher Ausführungskompetenz eingebunden wird, desto

robuster werden Kosten-, Termin- und Qualitätsziele.“

Verantwortung bündeln, Risiken reduzieren

Die integrierte Projektabwicklung setzt bewusst auf klare Strukturen: ein zentraler Ansprechpartner, interdisziplinäre

Projektteams und eine gemeinsame Zieldefinition. Planung und Bau greifen frühzeitig ineinander, Schnittstellen

werden reduziert.

Ein Beispiel dafür ist die Sanierung des B3-Südschnellwegs in Hannover. Die historische Verkehrsachse wird seit 2023

umfassend modernisiert. Eine ARGE aus PORR Ingenieurbau, PORR Spezialtiefbau und Hagedorn realisiert im Auftrag

der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den ersten Bauabschnitt eines rund

400MillionenEuro schweren Infrastrukturprojekts.

Kern des Vorhabens ist der Ersatz einer maroden Brücke durch einen rund 1.100Meter langen Straßentunnel. Um den

Verkehr während der Bauzeit aufrechtzuerhalten, wird zunächst eine fast ein Kilometer lange Behelfsbrücke errichtet.

„Das Projekt zeigt exemplarisch, wie integrierte Teams auch unter laufendem Verkehr und in einem anspruchsvollen

innerstädtischen Umfeld Planung und Bauprozesse stabil halten können. Indem wir alles aus einer Hand anbieten,

schaffen wir einen nahtlosen Prozess, der Effizienz und Qualität vereint“, so Müller. „Gerade bei innerstädtischen

Großprojekten mit komplexem Baugrund und laufendem Verkehr ist diese Bündelung entscheidend.“

Allianz- bzw. Partnerschaftsprojekte

Besonders wirkungsvoll entfaltet sich der partnerschaftliche Ansatz in Allianz- bzw. Partnerschaftsprojekten, vor allem

im Rahmen der Integrierten Projektabwicklung (IPA). Bereits in der frühen Projektphase sorgen eine enge

Zusammenarbeit bei Planung, Arbeitsvorbereitung, Budgetierung und Risikomanagement für ein gemeinsames

Verständnis aller Beteiligten. Das führt zu einer klaren Ausrichtung der Interessen im Sinne des Partnerschaftsprinzips

und nach dem Leitgedanken „Best for Project“. Allianz- und Partnerschaftsmodelle erweitern klassische

Projektabwicklungen um eine klare, kooperative Struktur: Auftraggeber, Planer und Ausführende arbeiten von Beginn

an eng zusammen und übernehmen gemeinsam Verantwortung. Digitale Werkzeuge wie Building Information Modeling

(BIM) fördern dabei die Transparenz, die Steuerbarkeit und eine fundierte Entscheidungsfindung über sämtliche

Projektphasen hinweg.

„Allianz- bzw. Partnerschaftsprojekte im Kontext der Integrierten Projektabwicklung bedeuten für uns, Verantwortung

gemeinsam zu tragen – sowohl für Chancen als auch für Risiken“, erklärt Müller. „Das beschleunigt

Entscheidungsprozesse, verringert klassische Zielkonflikte und schafft bereits in frühen Projektphasen ein

gemeinsames Verständnis.“

Fazit

Komplexe Infrastrukturprojekte erfordern integrierte Projektstrukturen. Sie bieten Auftraggebern die Möglichkeit,

wachsende technische, regulatorische und organisatorische Anforderungen bei Groß- und Transformationsvorhaben mit

hohem Koordinationsbedarf besser zu beherrschen. Mit ihrer „Alles aus einer Hand“-Strategie und der Erfahrung in

integrierter Projektabwicklung positioniert sich die PORR als leistungsstarker Partner für anspruchsvolle

Infrastrukturvorhaben in Deutschland.

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

Kontakt

PORR GmbH & Co. KGaA

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