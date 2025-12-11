Merenberger Unternehmen positioniert sich mit herstellerunabhängiger Beratung im wachsenden Markt für elektrische Heizsysteme

Merenberg, Dezember 2024

Der Markt für Infrarotheizungen verzeichnet seit Jahren kontinuierliches Wachstum. Doch für Verbraucher wird die Produktauswahl zunehmend unübersichtlich. Heizprinz Infrarot Systeme aus Merenberg hat darauf mit einem ungewöhnlichen Konzept reagiert: Das Unternehmen berät herstellerunabhängig und vermittelt transparent zwischen verschiedenen Produkten und Technologien.

„Kunden standen oft vor der Frage: Welches Produkt passt zu mir? Wie kommen die enormen Preisunterschiede zustande? Diese Unsicherheit war der Ausgangspunkt für unser Geschäftsmodell“, erklärt Inhaber Alexander Becker. Der 15-jährige Branchenveteran hat von 2008 bis 2016 nahezu alle deutschen Hersteller und deren Produktionsverfahren kennengelernt, bevor er sein eigenes Unternehmen gründete.

Das Merenberger Unternehmen richtet sich an Bauherren, Sanierer und Eigentümer, die nach Alternativen zu konventionellen Heizsystemen suchen. Infrarotheizungen arbeiten nach dem Strahlungsprinzip und erwärmen nicht die Raumluft, sondern Objekte und Personen direkt. Die Technologie kommt ohne Wartung aus und verursacht keine laufenden Nebenkosten wie Schornsteinfeger oder Kesselservice.

Nach Angaben des Unternehmens liegen die Anschaffungs- und Installationskosten je nach Objekt bis zu 75 Prozent unter denen konventioneller Heizsysteme. Die Geräte werden mit einer Garantiezeit von bis zu sieben Jahren ausgeliefert. „Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab – Dämmstandard, Nutzungsverhalten und Stromtarif spielen eine wesentliche Rolle“, so Becker. Das Unternehmen bietet daher Online-Kalkulatoren an, mit denen Interessenten Verbrauch und Kosten im Vorfeld einschätzen können.

Seit 2017 hat Heizprinz sein Portfolio um eigene Entwicklungen erweitert. Die „Klassik“-Infrarotheizung wird derzeit in fünf Größen gefertigt und trägt das Label „Made in Germany“. Neben klassischen weißen Paneelen umfasst das Sortiment Glas-, Spiegel- und Bildheizungen sowie Infrarotstrahler für gewerbliche Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Integration von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern, um die ökologische Bilanz weiter zu verbessern.

Die Infrarotheizung gilt als ein Baustein der Energiewende, da sie sich mit regenerativ erzeugtem Strom betreiben lässt. Anders als fossil betriebene Heizsysteme entstehen am Einsatzort keine direkten Emissionen. Kritiker verweisen jedoch auf die Abhängigkeit vom Strommix und die Betriebskosten bei konventionellem Netzstrom.

Heizprinz betreibt mehrere Ausstellungsstandorte in Deutschland und setzt auf persönliche Beratung. „Unsere Kunden sollen informiert entscheiden können – auch wenn das bedeutet, dass wir von einem Projekt abraten“, erklärt Becker. Das Konzept der Transparenz scheint anzukommen: Das Unternehmen verweist auf mehrere hundert realisierte Projekte in Privat- und Gewerbeobjekten.

Für das kommende Jahr plant das Unternehmen die Erweiterung seines Beratungsangebots sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Fachhandwerkern und Energieberatern. Die steigende Nachfrage nach elektrischen Heizsystemen im Zuge des geplanten Heizungsausstiegs sieht Becker als Chance: „Wichtig ist, dass Verbraucher verstehen, wann eine Infrarotheizung sinnvoll ist – und wann nicht.“

Heizprinz Infrarot Systeme mit Sitz in Merenberg ist ein herstellerunabhängiges Unternehmen für Infrarotheizungen und elektrische Heizsysteme. Gegründet von Inhaber Alexander Becker, verfügt das Unternehmen über umfassende Branchenkenntnisse aus mehr als 15 Jahren Tätigkeit im Infrarotheizungssektor.

Das Leistungsspektrum umfasst die individuelle Beratung für private und gewerbliche Kunden, die Planung von Heizkonzepten sowie den Vertrieb von Infrarotheizungen verschiedener Bauformen – von klassischen Paneelen über Glas- und Spiegelheizungen bis zu gewerblichen Infrarotstrahlern. Seit 2017 entwickelt und vertreibt Heizprinz eigene Produkte unter dem Label „Made in Germany“.

Das Unternehmen setzt auf Transparenz und herstellerunabhängige Beratung. Kunden erhalten objektive Produktvergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Mit mehreren Standorten in Deutschland bietet Heizprinz persönliche Beratung in Ausstellungsräumen sowie telefonischen Support. Alle Produkte werden mit bis zu 7,5 Jahren Garantie ausgeliefert.

