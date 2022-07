Infrarotheizung – der Wärmeversteher

Infrarotheizung- vielleicht als Löwe?

CEHATROL® Technology eG- DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT. Eine Energiegenossenschaft aus Berlin-Köpenick mit 11 Jahren Erfahrung, Energie und Entwicklung. Herr Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung CEHATROL® Technology eG zum Thema: Das neue Model Infrarotheizung

Die Infrarotheizung- für Büro, Kinderzimmer, persönliche Bedürfnisse.

Die Infrarotheizung – mit welchen Kosten müssen Sie rechnen?

Wissenswertes rund um Anschaffungskosten, Stromkosten und Wartungskosten

Der Verbraucher spürt einen großen Unterschied in der Haushaltskasse?

Wenn die alte Heizung ausgetauscht werden muss oder bei einem Neubau die Entscheidung für das passende Heizsystem ansteht, stellt sich für die Verbraucher die Frage, auf welche Art der Wärme sie setzen möchten. Dabei ist ein Blick auf die Anschaffungs- und Installationskosten ein wichtiges Kriterium- aber auch evtl. anfallende Wartungskosten.

Die typische Elektroheizung ist im Vergleich zu anderen Heizsysteme am teuersten. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen fallen bei einer Infrarotheizung deutlich geringere Anschaffungskosten an. Ja, die Infrarotheizung gehört zur Art Elektroheizung. Aber, sie nutzt die neueste Infrarottechnik, um effizient zu heizen und in hohem Maße Strom zu sparen. Eine sinnvoll eingesetzte Infrarotheizung kann gegenüber konventionellen Heizsystemen hohe Energiekosten sparen. Zu beachten sind die kurzen Vorwärmzeiten, diese bieten einen optimalen Nutzungskomfort, dabei glänzen moderne Modelle in verschiedensten Farben, Größen oder ausgeprägtem Design. CEHATROL® Technology eG erklärt Ihnen bei einem persönlichen Gespräch gern die Funktionsweise der Infrarotheizung, die Vorteile und Nachteile, sowie die anfallenden Kosten. DIE Energiegenossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT nimmt sich Zeit für jedes Mitglied, berät immer passgenau bzw. individuell nach IHREN (Mitglieder) Wünschen. Denn eine gute Beratung spart Geld.

CEHATROL® Technology eG fixiert sich nicht auf eine bestimmte Strategie, sondern auf Erfolg. Dabei werden die Marktverhältnisse genau beobachtet und für die nachhaltige Zukunft vorgesorgt. Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, so kann eine Veränderung festgehalten werden. Konventionelle Facetten des täglichen Lebens beschleunigen sich. Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer, Neuentwicklungen sind morgen schon wieder veraltet. Diese Tendenzen sind immer sichtbarer. Der Energiemarkt wird immer vorhanden sein- jedoch bezahlbar?

Die Firma CEHATROL® Technology eG aus Köpenick konzentriert sich speziell auf die Energieversorgung für die Zukunft. Jahrzehntelange Erfahrungen, kombiniert mit intelligenten und innovativen Lösungen, Produkten und Materialien, sorgen für eine lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen. Zusätzlich sorgt CEHATROL® Technology eG dafür, dass sich die Verbraucher in jeder Hinsicht und Weitsicht auf die Komponenten von Stromsystemen bzw. Lösungen verlassen können.

High Performance Production (HPP) bedeutet gezielte Produkt- und Prozessentwicklungen, es bildet die Entwicklung und somit die Basis für Innovationen und sichern die Wettbewerbsfähigkeit.

Infrarotheizung (siehe Bild Löwe mit Frank Knauer)

-hocheffiziente Energieerzeugungsanlagen für Strom durch Licht

-viel leistungsstärkere Stromspeicher als konventionelle Akkus

-Infrarot-Heizungen mit einzigartigem Wirkungsgrad

Forschung und Entwicklung sichern Innovation für Innen- und Außenbereich.

Die Infrarotheizung kann sowohl im Haus als auch im Außenbereich, wie beispielsweise auf der Terrasse, genutzt werden. Aber wie funktioniert solch eine Elektroheizung genau? Bei dieser Form des Heizens kommen sogenannte Infrarotstrahlen zum Einsatz. Dies sind elektromagnetische Wellen, die oberhalb des menschlich sichtbaren Bereiches liegen. Dieser Bereich ist völlig gefahrlos und gesundheitlich unschädlich. Gesundheitsgefahr durch Elektrosmog kann bei Infrarotheizungen daher vollständig ausgeschlossen werden. Top-Qualität und nicht Quantität steht dabei im Fokus.

Durch das Aussenden von Wärme findet ein Strahlungsaustausch statt. Sämtliche Körper

im Raum werden dabei gleichmäßig von der Heizung erwärmt. Parallel streicht die

Raumluft über die aufgewärmten Körper und heizt sich dabei selbst auf. Infrarotheizungen

werden deshalb auch als Strahlungs- oder Wärmewellenheizung bezeichnet.

CEHATROL® Technology eG entwickelte die hocheffiziente Energieerzeugungsanlagen für Strom durch Licht für die energetische Zukunft, um von der aktuellen Energiepolitik unabhängig zu sein. Die energetische Zukunft wünscht keine Abhängigkeit, denn diese Bindung steht für Vergangenheit und Stagnation.

Mit CEHATROL® Technology eG zeigt den feinen Unterschied effizienter Infrarot-Heiztechnik. CEHATROL® Technology eG bedeutet über 10 Jahre Qualität und Wärmeffizienz. DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

