INFOSERVE präsentiert sich auf IT.CON in Saarbrücken

Saarbrücken, 02. September 2025 – Auf der diesjährigen IT.CON, die am 18. September 2025 in der Congresshalle Saarbrücken stattfindet, stellt INFOSERVE seine Dienstleistungen rund um agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb vor. Interessenten können schon jetzt Termine für ein Gespräch mit den Experten der INFOSERVE vereinbaren.

Die IT.CON ist ein etabliertes Branchenevent, auf dem ein weitreichendes Angebot an Lösungen und Dienstleistungen zum Thema IT-Sicherheit präsentiert wird. Zahlreiche Fach- und Impulsvorträge namhafter Experten geben zudem einen Einblick in Best Practices und Trends und bieten den Teilnehmern einen guten Überblick darüber, wie es um die IT-Sicherheit in den Unternehmen bestellt ist. Dabei steht der Schutz sensibler Daten im Fokus, aber auch technologische Innovationen, wie die Digitalisierung von Prozessen und Künstliche Intelligenz. Die Keynote hält Mark T. Hofmann, ein Kriminalanalyst und Organisationspsychologe, der sich auf Verhaltens- & Cyber-Profiling spezialisiert hat.

INFOSERVE (Stand 44) wird seinerseits vorstellen, wie sich Unternehmen erfolgreich vor Datendiebstahl, Cyberattacken und anderen Bedrohungen schützen können. Anhand konkreter Praxisbeispiele erfahren die Kongressbesucher, wie sich diese Herausforderungen effektiv bewältigen lassen. Dr. Stefan Leinenbach, Geschäftsführer der INFOSERVE GmbH: „Wir freuen uns auf den Austausch mit den Besuchern und Ausstellern der IT.CON. Dieses Event ist immer eine ideale Gelegenheit, seine eigenen Lösungen und Dienstleistungen zu präsentieren und sich selbst auch über andere Themen zu informieren. Auch die zahlreichen Networking-Möglichkeiten – sei es in der Lounge Area, den Expertenforen oder nach den Vorträgen – sind sehr wertvoll.“

INFOSERVE GmbH – Ihr professionelles Systemhaus für agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb – mit eigenem Rechenzentrum und eigener Cloud. 1995 als saarländischer IT-Dienstleister gestartet, hat sich INFOSERVE GmbH zum überregionalen und innovativen IT-Systemhaus für sichere Cloud- und intelligente Web-Services entwickelt. Dabei verstehen wir uns als kompetenter Managed Services-Experte und Full Stack-IT-Dienstleister. Auf Basis unserer eigenen modernen Hochleistungsrechenzentren in Saarbrücken realisieren wir zusammen mit ausgewählten Technologiepartnern und ganz viel eigenem Know-how maßgeschneiderte IT-Projekte aus einer Hand und betreuen diese dauerhaft.

