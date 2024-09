Influencer plötzlich offline: Viraler DERTOUR-Stunt begeistert die Generation Smartphone

Mit einer ungewöhnlichen Aktion ist dem Reiseveranstalter DERTOUR eine virale Social Media-Kampagne gelungen: Gemeinsam mit der Agentur 9:16 by WeCreate schickte DERTOUR über ein Dutzend Influencer in einen unangekündigten Offline-Urlaub – und versetzte deren Communities damit in Aufregung. Bei ihrer Rückkehr warben die Creator für echte Erholung dank bewussten Medienkonsums und teilten authentische Impressionen aus dem Urlaub, den sie ohne Smartphone verbrachten. Über die 9:16-Kanäle TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reel wurden auf diese Weise über 100 Millionen Views und ein Uplift der Markenbekanntheit im zweistelligen Bereich erzielt.

Die These hinter der Kampagne #MachtOffline: Ein nachhaltiger Anstieg der Markenbekanntheit wird dann erreicht, wenn natives Storytelling direkt in der Lebenswelt der Konsumenten ansetzt. Influencer fungieren dabei dank der emotionalen Bindung ihrer Communities als Identifikationsfigur und Multiplikator.

Um hohe Reichweiten und eine gesteigerte Awareness zu erzielen, waren ausgewählte Creator, die üblicherweise eine hohe tägliche Postingfrequenz aufweisen, über eine Woche von der Bildfläche verschwunden. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Follower von TikTok-Größen wie Dani Klieber und Yana Clare oder Influencern wie Gerda Lewis, Anna Maria Damm und Jonas Ems auf das Verschwinden aufmerksam. Dies löste zahlreiche Gerüchte, Kommentare zu älteren Inhalten und User Generated Content aus. Auch Gossip-Seiten griffen das Verschwinden auf. So wurden insgesamt 1,5 Millionen Views earned Media erzielt.

Erst mit der Rückkehr aus den weltweiten Reisezielen erfolgte die Auflösung: Um nach dem Urlaub dennoch authentische Impressionen teilen zu können, wurden die Creator mit alten Klapphandys und Digitalkameras aus den 2000er Jahren ausgestattet – gekoppelt an die Botschaft, bewussten Medienkonsum vorzuleben und zu authentischen Momenten im Urlaub zu inspirieren. Das Konzept des sorgenfreien Reisens durch Pauschalreisen stand dabei im Fokus und wurde emotional aufgeladen.

„DERTOUR steht für Urlaub, Erholung und besondere Erlebnisse. Dank unserer Expertise bieten wir unseren Gästen eine unvergessliche Zeit, an die sie sich auch ohne das unmittelbare Teilen auf Social Media noch lange erinnern“, sagt Katharina Wander, die als Director Digital Content die Kampagne seitens DERTOUR verantwortet. „Daher wollten wir zeigen, dass auch eine Berufsgruppe mit einer hohen Screentime im Urlaub mal richtig entspannen kann.“ Nach Rückkehr der Creator wurden die Urlaubsgeschichten mit Paid Media skaliert und User, die mit dem Content interagiert haben, gezielt mit passenden Urlaubsangeboten angesprochen, um die Reichweite zu maximieren.

Eine unabhängige Befragung von 1500 Personen im Alter von 18 bis 49 Jahren in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Appinio unterstreicht, dass das Konzept aufging: Insbesondere unter den 18- bis 30-Jährigen zeigt sich ein beeindruckender Uplift der Brand Awareness von 12 Prozentpunkten. Auch die Buchungsbereitschaft stieg durch die Kampagne um signifikante 15,3 Prozentpunkte an und konnte damit mehr als verdoppelt werden.

„Die Idee, Influencer offline zu schicken, klingt erstmal einfach. Aber es erfordert komplexe Koordination und eine Aussteuerung über alle Kanäle, damit so eine Idee richtig einschlägt. Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit DERTOUR diese kreative Idee erfolgreich realisieren konnten,“ erklärt Magnus Folten, Managing Strategy Director bei 9:16 by WeCreate.

