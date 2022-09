infactory Smartes WLAN-Teich- & Poolthermometer PT-400.app

Die Wassertemperatur im Blick behalten – auch per App

– 60 m Funk-Reichweite

– Anschlussmöglichkeit für bis zu 3 Funk-Sensoren

– Funk-Empfänger: zeigt Wassertemperatur, Raumtemperatur, Luftfeuchte u.v.m.

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Datenauswertung u.v.m.

– Automatische Szenen programmierbar

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Für wohltemperiertes Wasser sorgen: Jetzt misst man einfach und komfortabel die Temperatur im Pool, Gartenteich oder auch in der Badewanne. Dank Funkverbindung liest man das Ergebnis auf dem übersichtlichen LCD-Farbdisplay der Empfänger-Einheit bequem im Wohnzimmer ab. Zusätzlich sieht man Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Minimal-/Maximal-Werte.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Einfach das smarte Poolthermometer über WLAN mit dem Android- oder iOS-Mobilgerät koppeln: schon hat man alle Messwerte im Blick und steuert alles bequem vom Sofa aus!

Einfache Anwendung: Das Funk-Poolthermometer mit WLAN und App von infactory ist wasserdicht und schwimmfähig. Einfach auf die Wasseroberfläche setzen – schon startet die Messung. Dank integriertem Display liest man die Wassertemperatur zusätzlich direkt vor Ort im Pool ab.

Sich wecken lassen: Der Funk-Empfänger zeigt auch die aktuelle Uhrzeit an – bei aktiver Netzwerkverbindung sogar funkgenau. Und die Weckfunktion holt einen immer pünktlich aus dem Schlaf.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet die Poolheizung ein, wenn die Temperatur unter einen festgelegten Wert sinkt.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smartes Poolthermometer mit Funk-Empfänger

– Funk-Empfänger mit LCD-Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung: zeigt Innenraum- und Pooltemperatur, Minimal-/Maximal-Werte, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit

– Schwimmendes Funk-Poolthermometer mit LCD-Display: zeigt Wassertemperatur

– Funk-Reichweite: bis zu 60 m im Freien

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Datenauswertung und Steuerung

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Beheizen des Pools beim Unterschreiten einer definierten Temperatur u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Verbindungsmöglichkeit für bis zu 3 Poolthermometer

– Komfort-Index-Anzeige für Pooltemperatur

– Messbereich Innenraum: -9 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 %, Wassertemperatur: -40 °C bis 70 °C

– Integrierte Uhr: manuelle Zeiteinstellung oder automatisch bei Netzwerkverbindung

– Integrierter Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze)

– Wasserdichtes Sensor-Gehäuse: IP67

– Stromversorgung Funk-Empfänger: 2 Batterien Typ AA / Mignon oder per USB (5 V / mind. 1 A), Poolthermometer: 2 Batterien Typ AAA / Micro (Batterien und USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Funk-Empfänger: 145 x 85 x 48 mm, Gewicht: 225 g, Poolthermometer: 135 x 80 x 93 mm, Gewicht: 140 g

– Funk-Poolthermometer PT-400.app inklusive Funk-Empfänger, Sicherungsleine, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400466

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7178-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7178-3044.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/LJQJDeTYsw9YMJH

