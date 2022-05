infactory Smarter Futterspender für Hunde & Katzen

Übernimmt die Fütterung, wenn man nicht zu Hause ist – einstellbar per App

– Bis zu 10 automatische Fütterungen pro Tag

– Schnelle Füllstands-Kontrolle dank transparentem Deckel

– Optionaler Batteriebetrieb für flexible Standortwahl

– Mit Behälter für maximal 4 Liter Trockenfutter

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Zeitpläne und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Hunde und Katzen lassen sich jetzt mit dem automatischen Futternapf von infactory noch bequemer mit Trockenfutter versorgen: Per App bestimmt man die Anzahl der Fütterungen sowie die Menge der Portionen, die der Futterspender ausgeben soll. So kann man ganz einfach einen Futterplan für den vierbeinigen Liebling erstellen.

Flexible Standortwahl: Dank optionalem Batteriebetrieb muss man den Futterspender nicht zwingend in der Nähe einer Stromquelle platzieren. Ein weiterer Vorteil: Selbst wenn der Strom mal ausfällt, funktioniert das Gerät noch.

Mit der kostenlosen App „ELESION“ kann man weltweit die volle Kontrolle behalten, die Futter-Ausgabezeiten einstellen oder den aktuellen Status des Geräts überprüfen, während man nicht zu Hause ist.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Smarter Futterspender für Hunde und Katzen

– Versorgt die Vierbeiner mit Nahrung, während man nicht zu Hause ist

– 4-Liter-Behälter zur Futter-Aufbewahrung

– Schnelle Füllstands-Kontrolle dank transparentem Deckel

– Ideal für Trockenfutter geeignet

– Einstellbarer Zeitplan: manuell oder per App

– 1 – 10 automatische Fütterungen am Tag, bis zu 10-g-Portionen pro Mahlzeit

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: Die Anzahl der Mahlzeiten sowie die Futtermenge lassen sich via Smartphone oder Tablet-PC aus der Ferne einstellen

– Kompatibel zum Smart-Life-System: „ELESION“- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Flexible Standortwahl dank optionalem Batterie-Betrieb

– Leichte Reinigung: abnehmbarer Napf

– Material: Kunststoff

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: per 230-V-Netzteil oder 3 Batterien Typ LR20 (bitte dazu bestellen)

– Maße: 34 x 30 x 24 cm, Gewicht: 1,3 kg

– Smarter Futterspender inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398862

Bitte beachten: Eine Steuerung per WLAN sowie die Konfiguration per App sind nur bei einer Stromversorgung per Netzteil möglich. Bei Batterie-Betrieb wird der hinterlegte Fütterungsplan ausgeführt.

Preis: 65,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5195-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5195-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/PjorjnyjdfaBy6H

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.