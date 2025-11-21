infactory Künstlicher Premium-Weihnachtsbaum mit 3.000 LEDs

Im Handumdrehen weihnachtliche Stimmung – Jahr für Jahr aufs Neue

– Festliche Beleuchtung dank 3.000 Mini-LEDs

– 8 Leuchtmodi für Dauerleuchten bis Blinklicht

– 3387 Spitzen: 975 PVC-Spitzen und 2412 PE-Spitzen

– Immer wieder verwendbar

– Metallständer für sicheren Halt

Schneller Aufbau: Der Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung von infactory steht in wenigen Minuten kerzengerade – ohne aufwendiges Ausrichten. Die Äste lassen sich in die gewünschte Position biegen. Nach dem Schmücken sorgen 3.000 Mini-LEDs für festliche Beleuchtung.

Naturgetreue Optik: Die künstliche Tanne hat 3.387 Spitzen. Dank der dichten Nadelstruktur ist der Baum optisch kaum von einem echten Christbaum zu unterscheiden.

Langlebig und sicher: Der Baum nadelt nicht, bleibt über Jahre hinweg grün und besteht aus schwer entflammbarem Material. Das erspart die jährliche Suche nach einem frischen Baum und das Entfernen herabgefallener Nadeln. Eine Brandgefahr durch Kerzen entfällt.

– Täuschend echt wirkendende Kunsttanne: immer wieder verwendbar

– Insgesamt 3.387 Spitzen: 975 PVC-Spitzen, 2412 PE-Spitzen

– Naturgetreue Tannennadeln: optisch von echten Nadeln kaum zu unterscheiden, schwer entflammbar

– 3.000 Mini-LEDs für festliche Beleuchtung

– 8 Leuchtmodi: von Dauerleuchten bis Blinklicht

– Im Handumdrehen zum Schmücken bereit: dreiteiligen Baum einfach zusammenstecken und Äste nach Wunsch zurechtbiegen

– Robuster Metallständer: für sicheren Halt

– Baum kompakt wieder zu verstauen

– Leistungsaufnahme: 230 Watt

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

– Baumhöhe: 210,5 cm, Durchmesser: bis zu 140 cm

– Gewicht: ca. 14,9 kg

– Baum (3-teilig) inklusive Netzteil, Metallständer, Schrauben und deutscher Anleitung

Der infactory Künstliche Premium-Weihnachtsbaum mit 3000 LEDs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6450-625 zum Preis von 364,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/AjoQwbsByKyA5Sg

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

