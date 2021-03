infactory Funk-Wetterstation FWS-400, mit 3 Funksensoren

Jetzt ist man genau und aktuell über das Wetter informiert

– Digitales Thermometer und Hygrometer

– Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen

– Wettervorhersage über anschauliche 6 Symbole

– Minimum-/Maximum-Speicher

– Funkuhr mit Weckfunktion

– Funk-Sensoren mit bis zu 60 Meter Reichweite

Mit dieser Wetterstation von infactory holt man sich einen Wetterfrosch nach Hause: Zuverlässig informiert die Wetterstation über die aktuelle Wetterlage vor Ort im Innen- und Außenbereich. Über 6 anschauliche Symbole sieht man zudem, welches Wetter einen erwartet.

Auf einen Blick erfasst man alle wichtigen Daten: Die Station misst zuverlässig Temperatur und Luftfeuchte innen sowie über 3 externe Funk-Sensoren innen oder außen. Außerdem zeigt sie Datum, Wochentag, Uhrzeit und den Wettertrend an. Maximal- und Minimalwerte für Temperatur und Luftfeuchte werden gespeichert.

Der zuverlässige Wecker holt einen morgens pünktlich aus dem Schlaf! Bis zu 2 Weckzeiten können eingestellt werden, so dass man beispielsweise am Wochenende erst später geweckt wird als an Arbeitstagen.

Einfach aufstellen: Dank ausklappbarer Standfüße stellt man die Wetterstation auf. Die 3 Sensoren lassen sich ebenfalls am Wunschort aufstellen oder aber auch aufhängen. Durch den Batteriebetrieb ist man flexibel in der Platzwahl, denn man braucht keine Steckdose.

– Gleichzeitige Anzeige von Temperatur (innen und Sensoren), Luftfeuchte (innen und Sensoren), Uhrzeit, Datum, Wochentag sowie Wettertrend

– Großes beleuchtetes LCD-Display: 127 x 80 mm

– Luftfeuchtigkeits-Komfortindex-Anzeige über 3 Symbole

– Wetterprognose über 6 Symbole: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Gewitter, Schnee

– Minimum-/Maximum-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte

– Messbereiche: Raum-Temperatur -9,9 bis +50 °C, Außentemperatur -25 bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit 20 bis 95%

– Temperatur-Anzeige wahlweise in °C / °F, relative Luftfeuchtigkeit in %

– Automatische Zeiteinstellung über DCF77-Funksignal, umschaltbar im 12-/24-Stunden-Format

– Funk-Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

– Kalenderfunktion mit Anzeige von Datum und Wochentag (7 Sprachen wählbar)

– Leicht zugängliche Bedienelemente auf der Oberseite

– 3 Funk-Außensensoren mit LCD-Display (19 x 11 mm): zeigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, Reichweite: bis zu 60 Meter, 433-MHz-Technologie

– Funk-Sensoren ideal für außen, Keller, Hobbyraum, Wintergarten u.v.m.

– Wetterstation zum Aufstellen: ausklappbare Standfüße

– Außensensoren zum Aufstellen oder Aufhängen, mit Standfuß und Aufhänge-Öse

– Stromversorgung Wetterstation und Außensensoren: je 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte jeweils dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße Wetterstation: 161 x 115 x 33 mm, Gewicht: 220 g, Außensensoren: je 47 x 93 x 22 mm, Gewicht: je 52 g

– Funk-Wetterstation FWS-400 inklusive 3 Sensoren für innen oder außen und deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

