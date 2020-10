infactory 2in1-LED-Wecker und Qi-kompatible Ladestation

Wecken lassen und Smartphone kabellos aufladen

-Lädt Qi-kompatible Smartphones per Induktion

-Zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an

-Dimmbare LED-Anzeige

-Wahlweiser Batterie- oder USB-Betrieb

-Ideal fĂĽr Reisen und unterwegs

-Edles Gehäuse in Holz-Design

Das Smartphone bequem per Induktion laden: Es wird einfach auf den LED-Wecker von infactory gelegt und der Ladevorgang startet automatisch! So ist das Mobilgerät am nächsten Morgen ganz ohne Kabel frisch aufgeladen.

Sich zu mehreren Wunschzeiten wecken lassen: Mit drei verschiedenen Weckzeiten kann man zu unterschiedlichen Uhrzeiten in den Tag starten, ohne den Wecker jedes Mal neu einzustellen.

Alle wichtigen Daten auf einen Blick: Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit lassen sich einfach vom extragroĂźen LED-Display ablesen. Die Helligkeit dimmt man bequem in zwei verschiedenen Stufen.

Ideal auch für die Reise: Dank flexibler Stromversorgung über Batterien oder USB-Netzteil betreibt man den Wecker überall. Sogar ohne eine Steckdose in der Nähe, z.B. beim Camping.

-GroĂźes LED-Display, Helligkeit in 2 Stufen dimmbar

-3 Weckzeiten individuell einstellbar

-Anzeige von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit

-Mit Kalender-Funktion

-Kabellose Induktions-Ladefunktion für Qi-kompatible Geräte (nur bei USB-Stromversorgung): z.B. für Samsung Galaxy S8/9/10, iPhone 8/X/11 u.v.m.

-Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Mobilgerätes

-Ladeleistung: 5 Watt

-Dank handlicher Größe und optionalem Batteriebetrieb auch ideal für Reisen

-Stromversorgung: wahlweise ĂĽber 4 Batterien Typ AAA / Micro oder USB-Netzteil (bitte jeweils dazu bestellen)

-Edles Gehäuse aus Holz

-Farbe: schwarz

-MaĂźe: 150 x 74 x 71 mm, Gewicht: 274 g

-LED-Wecker inklusive USB-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

-EAN: 4022107375894

Preis: 27,78 EUR

Bestell-Nr. NX-4770-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4770-1059.shtml

Bilderlinks*:

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_1_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_2_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_3_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_4_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_5_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

https://www.pearl.de/Presse/NX-4770_6_infactory_2in1-LED-Wecker_und_Qi-kompatible_Ladestation_mit_Temperaturanzeige.jpg

* Das Bildmaterial ist fĂĽr die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:

PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Ă–sterreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und ĂĽber eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern fĂĽr Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei groĂźe Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und SĂĽdniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen GroĂźstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit groĂźer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und ĂĽber 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äuĂźerst engen Kooperation mit internationalen GroĂźherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-StraĂźe 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.