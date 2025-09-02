Industrie der Region hautnah erleben im Kasino des Chemieparks Lülsdorf am 24. September 2025

Bonn / Rhein-Sieg, 02.September 2025 – Am Mittwoch, dem 24. September 2025, lädt die Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg in den Chemiepark Lülsdorf zu einem besonderen Nachmittag ein. Unter dem Motto „Industrieunternehmen der Region hautnah erleben“ sind Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, die vielfältige Welt der Unternehmen und ihrer Produkte aus nächster Nähe kennenzulernen.

Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr öffnet das Kasino des Chemieparks seine Tore für alle Interessierten. „Nutzen Sie die Chance, lernen Sie einige Unternehmen in der Region kennen“, laden die Stakeholder der Initiative Industrie gemeinsam ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der direkte Austausch zwischen Menschen der Region und der ansässigen Industrie. Besucherinnen und Besucher können sich auf einen kurzen Talk zu Beginn zu aktuellen Themen und eine kompakte Ausstellung der mitmachenden Unternehmen aus dem Rhein-Sieg-Kreis freuen. Die Unternehmen zeigen, was moderne Industrie kann und was sie ausmacht. Im direkten Gespräch beantworten die Firmenvertreter und -vertreterinnen Fragen der Gäste, verständlich, praxisnah und zukunftsorientiert. Technik und Innovation werden erlebbar, Produktionsprozesse erklärt, neue Ideen sichtbar. Auch die Bedeutung der Industrie für Ausbildung, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region wird greifbar. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Schülergruppen, Berufseinsteiger und alle, die schon immer wissen wollten, was die Unternehmen der Region zu bieten haben.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Chemiepark Lülsdorf liegt verkehrsgünstig in Niederkassel, Parkplätze stehen direkt am Kasino-Gebäude zur Verfügung. Der Zugang zum Gelände ist ab 15:30 Uhr geöffnet. Die Initiative Industrie möchte mit diesem Tag ein Zeichen für Transparenz, Dialogbereitschaft und die große Bedeutung der Industrie für unsere Region setzen.

Weitere Informationen und eine Übersicht der ausstellenden Unternehmen finden Sie hier.

Einlass ab 15.30 Uhr – Beginn 16.00 Uhr

Initiative In|du|strie Bonn/Rhein-Sieg – Gemeinsam. Zukunft. Leben.

Mit der In|du|strie-Akzeptanzoffensive bündeln teilnehmende Unternehmen ihr Engagement, um ein aktuelles und modernes Bild der Industrie zu vermitteln. Bei Veranstaltungen und Aktionen packen die Unternehmen an, gehen ins Gespräch und reichen der Bevölkerung und u. a. Vertretern aus Politik, Forschung und Verwaltung die Hand. Von Fachkongressen, Veranstal-tungen mit Studierenden bis hin zu Großereignissen zeigt die Industrie, dass Teamgeist, Fortschrittsdenken und Wirtschaftskraft zusammengehören.

Für die Initiative In|du|strie in der Region engagieren sich als Stakeholder die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und die Kunststoff Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

Kontakt

Initiative Industrie

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228 209478 20



https://www.ihk-bonn.de/standortpolitik/industrie-gemeinsam-zukunft-leben

