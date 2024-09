Individuelle USB Stick Verpackung von Kronenberg

Stilvolle und funktionale Verpackung für USB Sticks

Kronenberg24 präsentiert die individuelle USB Stick Verpackung – eine elegante und personalisierbare Lösung, um USB Sticks oder Dongles stilvoll zu präsentieren.

Diese Verpackung bietet eine Kombination aus Schutz, Design und praktischen Anpassungsmöglichkeiten, ideal für Unternehmen, die ihre Produkte ansprechend und individuell verpacken.

Die USB Stick Verpackung besteht aus einer vollfarbig bedruckbaren Kartonage und einer passgenauen Schaumstoffeinlage, die individuell an das jeweilige USB Modell angepasst wird. Dank dieser Ausstanzung erhalten USB Sticks oder Dongles einen sicheren Halt. Auf Wunsch sind mehrere Ausstanzungen in verschiedenen Größen erhältlich, um mehrere Produkte in einer Verpackung zu präsentieren. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Booklet oder eine Anleitung in die Verpackung einzulegen, was die Funktionalität und Informationsbereitstellung der Verpackung erweitert.

Die Kartonage wird vollfarbig auf drei Seiten individuell gestaltet, um Logos, Produktinformationen oder kreative Designs abzubilden. Dies bietet Unternehmen eine perfekte Möglichkeit, ihre Marke und Produkte wirkungsvoll zu präsentieren und ihren Kunden ein unvergessliches Unboxing-Erlebnis zu bieten. Zwei Rückenvarianten von 5 mm und 10 mm stehen zur Auswahl für die Anforderungen und Größe der eingelegten Gegenstände.

Mit kompakten Abmessungen von 139 x 125 x 12 mm ist die Verpackung ideal für den Versand geeignet. Der flache Aufbau bietet Schutz und Stil, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen – perfekt für den Postversand an Kunden oder Geschäftspartner.

Die USB Stick Verpackung ist ab einer Bestellmenge von 25 Stück verfügbar, was eine flexible und kostengünstige Lösung für kleinere Auflagen bietet. Nach Freigabe des Designs beträgt die Lieferzeit ca. 10 Tage, was eine schnelle Umsetzung Individueller Verpackungswünsche ermöglicht.

Die individuelle USB Stick Verpackung von Kronenberg24 setzt auf maßgeschneiderte Qualität und kreatives Design – ideal für professionelle Produktpräsentationen, Werbegeschenke und den sicheren Versand vonr USB Sticks oder Dongles.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

