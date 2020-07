Individuelle Klanganpassung und Tastenbelegung

Neue Features Jabra MySound und MyControls optimieren das Musikerlebnis

Raubling, 24. Juni 2020 – Jeder Mensch hat ein ganz individuelles Gehör und nimmt gerade besonders hohe und tiefe Töne sehr unterschiedlich wahr. Um das Musikerlebnis an diese einzigartigen Fähigkeiten anzupassen, hat Jabra seine Sound+ App um das Feature MySound für einen optimalen Klang erweitert. Basierend auf 80.000 Hörtests hat Jabra zusammen mit der Expertise von GN Hearing, einen Algorithmus entwickelt, der mit der Eingabe von Alter und Geschlecht bereits in der Lage ist, ein Audiogramm vorherzusagen. Mit einem kurzen anschließenden Hörtest, der mit 20 Tönen pro Ohr nicht länger als drei Minuten dauert, wird das Ergebnis weiter verfeinert. Das daraus resultierende individuelle Audiogramm wird im Anschluss mit einer Datenbank abgeglichen, um die beste Equalizer-Einstellung für das jeweilige Hörprofil zu finden. Nutzer können zusätzlich zu ihrem neuen Hörprofil weiterhin den Equalizer der Sound+ App nutzen und so ihr Musikerlebnis noch besser an ihre Vorlieben anpassen. Außerdem kann der Hörtest jederzeit wiederholt oder das Profil wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.

Zusätzlich zu MySound können mit dem zweiten neuen Feature MyControls nun auch die Tasten der Kopfhörer individuell belegt werden. Auch dies geschieht über die Jabra Sound+ App. Dabei können Nutzer die Tasten für drei unterschiedliche Szenarien konfigurieren: Media, Eingehende Anrufe, Angenommene Anrufe. So kann beispielsweise ein Druck auf die linke Taste gleichzeitig Musik pausieren, eingehenden Anruf annehmen und aktiven Anruf beenden bedeuten. Auch diese Einstellungen lassen sich jederzeit problemlos ändern oder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Beide Features sind ab sofort für die Jabra Elite 75t sowie die Elite Active 75t per Update in der Sound+ App verfügbar.

Die Elite Active 75t True Wireless-Kopfhörer sind zudem in zwei neuen Farben erhältlich. Trendsetter dürfen sich auf die Farben Sienna und Mint freuen und hören damit zukünftig besonders stylish Musik.

Über Jabra

Als international führender Entwickler und Hersteller bietet Jabra unter dem Motto „Hear more, do more and be more“ ein umfassendes Portfolio an Kommunikations-, Sound- und Video-Lösungen, mit denen Nutzer mehr erreichen können. Mit seinen beiden Geschäftsbereichen für private und geschäftliche Anwender produziert Jabra schnurgebundene und schnurlose Headsets und Freisprechlösungen, die Mitarbeitern dabei helfen, produktiver zu arbeiten. Mit den schnurlosen Kopfhörern können Nutzer Musik, Anrufe und Medien besser genießen. Die zukunftweisenden Videokonferenzlösungen ermöglichen darüber hinaus eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen global verteilt arbeitenden Teams.

Als Teil der GN Group steht Jabra seit über 150 Jahren für Innovation, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. Jabra beschäftigt weltweit 1.400 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Jahresumsatz von 6,2 Milliarden DKK (833 Millionen Euro). Die 1869 gegründete GN-Gruppe ist in 100 Ländern tätig, beschäftigt weltweit 6.000 Mitarbeiter und ist an der Börse in Kopenhagen gelistet. „GN makes life sound better.“ www.jabra.com.de

Weitere Informationen:

Presse-Kontakt

LEWIS

Irina Heller / Tobias Rumpp

+49 (0)211 88247630

JabraDE@teamlewis.com

Unternehmenskontakt

GN Audio Germany GmbH

Hochstrass-Sued 7

83064 Raubling

Sybille Bloech

End Customer Marketing Manager Central

+49 (0)8031/2651 106

sbloech@jabra.com