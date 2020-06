Individuell und wirtschaftlich

UNIKA Kalksandstein – Mauerwerk nach Plan

Keiner kauft gern “von der Stange”. Und doch tragen wir häufig Markenkleidung, die nach gleichem Schnittmuster gefertigt wurde. Selbst die individuelle Konfiguration des eigenen Autos ist letztlich eine aus einem Baukasten zusammengesetzte Variante einer Serienproduktion. Individualität zeigt sich weniger im Einzelteil, sondern vielmehr in der Zusammensetzung aller Teile zu einem neuen Ganzen. Das gilt nicht nur für Mode oder Möbel, sondern auch für Häuser und Wohnungen.

Ablesbar ist diese Art der “individuellen Zusammenstellung” am maßgeschneiderten Eigenheim genauso wie am anspruchsvollen Wohnquartier, dem repräsentativen Verwaltungsgebäude oder dem ins Auge fallenden Gewerbeobjekt. Dass alle Bauwerke in der Regel aus industriell in Serie gefertigten Einzelteilen bestehen, steht der Individualität also nicht entgegen. Zusätzliche Freiheit entsteht, wenn sich das industrielle Produkt objektbezogen und lösungsorientiert anpasst. Gerade beim Bauen ist diese Flexibilität erwünscht, erweist sich jedoch häufig als Kostentreiber. Hier ist Mauerwerk aus UNIKA Planelementen besonders wirtschaftlich, ohne auf anspruchsvolle Gestaltung zu verzichten. Dank eines speziellen Workflows lassen sich zudem Bauabläufe deutlich rationeller gestalten. Dies führt zu effizienteren Abläufen an der Baustelle und kurzen Bauzeiten. Natürlich bei einem Höchstmaß an Qualität und Ausführungssicherheit.

Schon mit wenigen Parametern wird in der Planungsphase eines Bauprojektes der Grundstein für den wirtschaftlichen Einsatz von UNIKA Planelementen gelegt – ohne Einschränkung der Gestaltungsfreiheit. Denn beim Einsatz von UNIKA Planelementen ist die Orientierung an das “oktametrische Raster” nach DIN 4172 nicht erforderlich. Vielmehr erfolgt die Produktion und Lieferung der objektspezifischen Wandbausätze exakt nach den Plänen des Architekten. Mehr Freiheit beim individuellen Entwurf geht nicht. Und weil es mit dem UNIKA Planelemente Bausystem kaum Einschränkungen gibt, lassen sich nahezu sämtliche Mauerwerksbauten realisieren. Durch die werkseitig optimierten Wandpläne wird die Anzahl der Versetzvorgänge (Hübe) auf ein Minimum reduziert und so die Erstellung der Wände besonders effizient.

Und so sieht der UNIKA-Workflow für mehr Wirtschaftlichkeit aus: Nach der Übergabe der Planungsunterlagen erarbeitet UNIKA entsprechend des Bauablaufes Wanderstellungspläne für jede Wand, Geschoss für Geschoss. Die Optimierung der einzelnen Wandabschnitte reduziert aufwändiges Schneiden von Steinen sowie den Transport und die Entsorgung von Bauschutt und Restmaterial erheblich. Nebenbei wird die Belastung durch Lärm und Staub an der Baustelle deutlich gesenkt. Ist die Freigabe erteilt, erfolgt die Produktion der Regelelemente und der maßgenauen Passstücke. Anschließend werden die UNIKA Planelemente Wand für Wand zu Bausätzen zusammengestellt. Nur das benötigte Material gelangt deutlich beschriftet und nummeriert an die Baustelle. Auch die finalen Wanderstellungspläne liegen der Lieferung bei und werden zusätzlich auch digital bereitgestellt. Bei größeren Bauvorhaben sind Änderungen bis etwa 12 Tage vor der Anlieferung an der Baustelle möglich.

Gerade aufgrund der industriellen Serienproduktion, großformatiger Regelelemente, werkseitig maßgenau zugeschnittener Passstücke und optimierten Wanderstellungspläne lassen sich Bauvorhaben mit dem UNIKA Planelemente Bausystem zugleich individuell und wirtschaftlich ausführen.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

