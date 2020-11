Individual-Reisen: Natur, Stadt oder purer Luxus

Tourismusbranche im Wandel

Köln, 11.11.2020 “Wir müssen umdenken und den Markt für den gehobenen Individualtourismus antriggern”, davon war Bernd Maesse bereits im März überzeugt. Die Nachfrage nach Hotels und einer Destination in Deutschland und den Nachbarländern Schweiz, Österreich und den Niederlanden stieg in diesem Sommer sprunghaft an. Viele Menschen fühlen sich sicherer, den Urlaub nicht allzu weit weg von zu Hause zu verbringen. Aber nicht jeder ist glücklich mit dem “Schnäppchen des Tages” oder mit den Arrangements, die Hotels auf ihren Webseiten anbieten.

“Manche möchten etwas Individuelleres, ein Urlaubserlebnis, das man nicht mehr vergisst”, weiß Maesse. Der Dienstleister, selbst staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt und 25 Jahre in der Top-Hotellerie in New York, London, Paris, Berlin und Frankfurt tätig, kennt die Hotellerieszene und die besten Destinationen in vielen Ländern. Vor 15 Jahren gründete er die Maesse Hospitality GmbH in Köln. Über die vermarktete er sehr erfolgreich Meetings, Incentives, Corporate und Events für Geschäftskunden – bis Corona sein Business quasi über Nacht veränderte.

Den Kopf in den Sand zu stecken, kam für den Unternehmer und Dienstleister nicht infrage. Stattdessen setzte Bernd Maesse sich mit seinem Team hin und entwickelte eine neue Produktstrategie, hob “Maesse Private Solutions” aus der Taufe. “Wir haben das Know-how, die Produkte, unsere langjährigen Hotelpartner und unsere Partneragenturen, damit können wir Individual-Pakete anbieten. Da ist nichts von der Stange”, erklärt Maesse. Angefangen bei einer Übernachtung im Schweizer Bürgenstock Resort mit einem Käsefondue in einer einsamen Berghütte, die nur per Helikopter erreichbar ist, über eine Harley-Davidson-Tour an den Tegernsee bis hin zu Olympia in Japan – alles ist möglich und kann zusammen mit dem Kunden individualisiert werden. “Unsere Rolle ist die eines Concierge, der Träume und Wünsche der Urlauber umsetzt”, so Maesse. Dabei können es auch ganz kleine Wünsche sein wie ein Dinner im “Hidden Secret”-Restaurant. Für Menschen, die sich in der Natur am wohlsten fühlen, gibt es das Paket “Nature Hideaways”, hier ist das Severin*s Resort & Spa auf Sylt der langjährige Partner der Kölner Agentur. Für Sportbegeisterte wurden die “Adventure Trails” entwickelt, hier kann z. B. eine Survival-Tour durch die Mergelhöhlen in der Region Maastricht gebucht werden.

Alle Pakete, Events und Erlebnisse sind auch als Geschenkgutscheine erhältlich. Anfangen könnte man hier mit dem Paket “Culinary Experience”. Dafür muss man nur bis Süd-Limburg fahren, um sich kulinarisch im Chateau St. Gerlach verwöhnen zu lassen. Auch Weinproben und Wein-Touren können über Maesse Private Solutions gebucht werden.

