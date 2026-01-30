Individual Beauty – Individuelle High-End-Behandlungen in Wien

Wien, Österreich – Individual Beauty ist ein Kosmetikstudio im 17. Bezirk in Wien, das sich auf maßgeschneiderte Haut- und Körperbehandlungen spezialisiert hat. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, modernster Technologie und persönlicher Betreuung bietet Individual Beauty ästhetische Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele jeder Kundin und jedes Kunden abgestimmt sind.

Individuelle Behandlungen für Gesicht und Haut

Individual Beauty bietet ein breites Spektrum an Gesichts- und Hautbehandlungen, die speziell auf unterschiedliche Hauttypen und Hautziele abgestimmt werden:

-AI-gestützte Hautanalyse: Präzise Hautdiagnose mit Hightech-Tools zur optimalen Behandlungsplanung.

-Microneedling: Regenerierende Mesotherapie zur Verbesserung von Hautstruktur, für mehr Glow und zur Reduktion von Narben oder Pigmentstörungen.

-RF-Needling / Radiofrequenz: Kombinierte Microneedling- und Radiofrequenzbehandlung für Hautstraffung und Anti-Aging-Effekte.

-Tiefenreinigungen und Peelings: Angepasst an Hautprobleme wie Akne, Verhornungen oder fahle Haut – inklusive Fruchtsäure- oder PRXT33-Peeling.

-Kryolipolyse und Cellulite-Behandlungen: Nicht-invasive Körperkonturierungs-Optionen zur gezielten Fettreduktion und zur Verbesserung des Hautbildes am Körper.

Zusätzlich gibt es weitere spezialisierte Anwendungen – z. B. zur Behandlung von Akne, Pigmentierung oder zur Verbesserung der Hautqualität und Elastizität.

Beratung und individuelle Betreuung

Vor jeder Behandlung steht eine ausführliche Beratung und Analyse, um persönliche Wünsche, Erwartungen und Hautziele zu verstehen und eine maßgeschneiderte Lösung zu definieren. Das Team nimmt sich Zeit, um die passenden Behandlungsoptionen gemeinsam mit den Kund:innen auszuwählen.

Ganzheitlicher Ansatz und Produkte für zuhause

Neben den professionellen Behandlungen bietet Individual Beauty exklusive Pflegeprodukte an – abgestimmt auf Hauttyp und Behandlungsverlauf – für die optimale Pflege und Unterstützung der Ergebnisse zu Hause.

Weitere Informationen finden sich unter: https://beautywien.at/

Als eines der führenden Kosmetikstudios Wiens verfolgt Individual Beauty das Ziel, natürliche Schönheit durch professionelle und individuelle Behandlungskonzepte zum Strahlen zu bringen. Dabei vereint das Studio fachliche Expertise, High-End-Equipment und geprüfte Pflegekonzepte für sichtbare Ergebnisse.

Kontakt

Individual Beauty Gmbh

Gergely Kondor

Neuwaldegger 2.

1170 Wien

+436644557657



http://beautywien.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.