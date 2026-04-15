InboxShield24.com schließt Lücke zwischen Firewall und Mitarbeiter

KINGNETZ CYBERSECURITY bringt eine DSGVO-konforme Lösung auf den Markt

E-Mail-Sicherheitslücke in Unternehmen: InboxShield24.com schließt die Lücke zwischen Firewall und Mitarbeiter

KINGNETZ CYBERSECURITY bringt eine DSGVO-konforme Lösung auf den Markt, die Phishing stoppt, Spam reduziert und sofort einsatzbereit ist – ohne Installation

Für viele Unternehmen ist das größte Sicherheitsrisiko heute nicht die Technik – sondern der Mensch vor dem Bildschirm. Täglich erreichen Phishing-Mails, Spam und gezielte Social-Engineering-Angriffe die Posteingänge von Mitarbeitenden. Diese Nachrichten sind heute so professionell gestaltet, dass sie selbst von geschulten Nutzern kaum noch zuverlässig erkannt werden können.

Klassische Schutzmechanismen wie Firewalls und Antivirenprogramme greifen in diesen Fällen oft nicht, da die Angriffe gezielt auf den Menschen abzielen.

Mit InboxShield24.com stellt KINGNETZ CYBERSECURITY eine Lösung vor, die genau diese Sicherheitslücke schließt.

InboxShield24 ist die fehlende Schutzschicht zwischen Firewall, Antivirenprogramm und Mitarbeiter – stoppt gezielt Angriffe, reduziert Spam deutlich und gibt Unternehmen wertvolle Arbeitszeit zurück.

Warum E-Mail aktuell das größte Sicherheitsrisiko ist

E-Mail-basierte Angriffe haben sich in den letzten Jahren stark verändert, da sie nicht mehr nur technische Schwachstellen ausnutzen, sondern gezielt menschliches Verhalten manipulieren. Eine einzige unachtsam geöffnete E-Mail kann ausreichen, um sensible Unternehmensdaten preiszugeben, interne Prozesse zu stören oder finanzielle Schäden zu verursachen. Gleichzeitig steigt die Anzahl unerwünschter Nachrichten kontinuierlich an, wodurch Mitarbeitende täglich Zeit verlieren und zusätzlich belastet werden.

Die Lösung: Automatisierter Schutz direkt im Postfach

InboxShield24 setzt genau an der Stelle an, an der klassische Sicherheitslösungen ihre Grenzen erreichen, nämlich direkt im E-Mail-Postfach. Die Lösung arbeitet vollständig im Hintergrund und erfordert keine Installation oder aufwendige Integration in bestehende Systeme. Unternehmen können ihre Postfächer einfach anbinden und sofort von einem verbesserten Schutz profitieren.

Das System erkennt Spam- und Phishing-Mails automatisch und verschiebt diese zuverlässig in den Spam-Ordner, sodass Mitarbeitende sich nicht mehr aktiv mit potenziell gefährlichen Nachrichten auseinandersetzen müssen. Durch den Einsatz moderner, KI-gestützter Erkennungsmechanismen werden auch neue und bislang unbekannte Angriffsmuster identifiziert. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle beim Nutzer, da Filterlogiken individuell angepasst werden können und Entscheidungen transparent nachvollziehbar sind.

DSGVO-konform und ohne Datenrisiko

Ein wesentlicher Vorteil von InboxShield24 liegt in der konsequent datenschutzkonformen Umsetzung. Die Verarbeitung erfolgt innerhalb der Europäischen Union und orientiert sich an den strengen Vorgaben der DSGVO. Dabei werden keine Inhalte oder Anhänge dauerhaft gespeichert, sodass sensible Unternehmensdaten jederzeit geschützt bleiben.

Diese datensparsame Architektur ermöglicht es Unternehmen, ein hohes Sicherheitsniveau zu erreichen, ohne zusätzliche Risiken im Bereich Datenschutz einzugehen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen stellt dies einen entscheidenden Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Lösung dar.

Sofort einsatzbereit ohne IT-Aufwand

Die Einrichtung von InboxShield24 ist bewusst einfach gehalten, damit Unternehmen schnell starten können. Nach der Registrierung wird das gewünschte E-Mail-Postfach über IMAP verbunden, woraufhin der Schutz unmittelbar aktiv ist. Technische Anpassungen, Installationen oder Veränderungen an der bestehenden Infrastruktur sind nicht erforderlich.

Dadurch eignet sich die Lösung insbesondere für Unternehmen, die keine eigenen IT-Abteilungen haben oder bestehende Ressourcen nicht zusätzlich belasten möchten.

Mehr als Sicherheit: Effizienzgewinn für Unternehmen

Neben dem reinen Sicherheitsaspekt bietet InboxShield24 einen klaren wirtschaftlichen Mehrwert. Durch die automatische Filterung von Spam und gefährlichen E-Mails wird der Arbeitsalltag der Mitarbeitenden deutlich entlastet. Sie müssen weniger Zeit für die Prüfung von Nachrichten aufwenden und können sich stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Dies führt nicht nur zu einer höheren Produktivität, sondern reduziert gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler im Umgang mit E-Mails. Unternehmen profitieren somit doppelt, indem sie sowohl ihre Sicherheit erhöhen als auch ihre Effizienz steigern.

Jetzt kostenfrei testen

Unternehmen haben die Möglichkeit, InboxShield24 unverbindlich zu testen und sich selbst von der Funktionsweise und dem Nutzen zu überzeugen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden sich unter:

https://inboxshield24.com/

Über KINGNETZ CYBERSECURITY

KINGNETZ CYBERSECURITY entwickelt moderne Sicherheitslösungen mit dem Ziel, Unternehmen effektiv vor digitalen Bedrohungen zu schützen. Der Fokus liegt dabei auf praxisnahen Anwendungen, die ohne großen technischen Aufwand eingesetzt werden können und gleichzeitig höchsten Datenschutzanforderungen entsprechen. Mit InboxShield24 wird eine zentrale Schwachstelle der digitalen Kommunikation gezielt adressiert und nachhaltig verbessert.

Kontakt:

KINGNETZ CYBERSECURITY Andrea Semm

E-Mail: kontakt@kingnetz-cybersecurity.eu

Telefon: 0361 / 644 17 633

Websites: https://kingnetz-cybersecurity.eu | https://inboxshield24.com

KINGNETZ CYBERSECURITY ist ein auf IT-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf praxisnahe, DSGVO-konforme Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz realer Geschäftsprozesse, transparenter Technik und einfach integrierbaren Sicherheitslösungen ohne unnötige Komplexität oder Buzzword-Security.

Kontakt

KINGNETZ CYBERSECURITY

Andrea Semm

Erich-Kästner-Straße 1

99094 Erfurt

036164417633



https://kingnetz-cybersecurity.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.