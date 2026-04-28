InboxShield24 Challenge: Deutschland soll 1.000.000 Spam-Mails vernichten

KINGNETZ CYBERSECURITY ruft zur Teilnahme auf – jede erkannte Mail zählt

Spam- und Phishing-Mails gehören für viele Menschen längst zum digitalen Alltag. Gefälschte Rechnungen, täuschend echte Paketbenachrichtigungen oder gezielte Betrugsversuche landen täglich in privaten und geschäftlichen Postfächern. Das Problem: Viele dieser Nachrichten wirken heute professionell, glaubwürdig und sind für Laien nur schwer zu erkennen.

Mit der InboxShield24 Challenge startet KINGNETZ CYBERSECURITY deshalb eine deutschlandweite Mitmach-Aktion, die dieses Problem sichtbar macht und aktiv angeht. Das Ziel: Bis zum 31. Mai sollen gemeinsam 1.000.000 Spam- und Phishing-Mails erkannt und zurückgedrängt werden.

Im Mittelpunkt steht ein klarer Gedanke: Digitale Sicherheit ist keine Einzelleistung, sondern eine gemeinsame Aufgabe. Jeder kann Teil der Lösung werden ob privat oder im Unternehmen. Denn jede erkannte und gefilterte E-Mail trägt dazu bei, das Ausmaß von Spam sichtbar zu machen und die digitale Kommunikation sicherer zu gestalten.

Die Teilnahme an der Challenge ist bewusst einfach gehalten. Interessierte können sich kostenlos registrieren und ihr bestehendes E-Mail-Postfach in wenigen Minuten verbinden. Eine Installation oder technische Anpassung ist nicht erforderlich. Sobald die Verbindung hergestellt ist, arbeitet der Schutz automatisch im Hintergrund und erkennt verdächtige Nachrichten, bevor sie im Posteingang Schaden anrichten können.

Jede gefilterte Spam- oder Phishing-Mail fließt automatisch in einen öffentlichen Live-Zähler ein. Dieser zeigt in Echtzeit, wie viele schädliche Nachrichten bereits gemeinsam erkannt wurden. So wird das tatsächliche Ausmaß des Problems sichtbar – und der gemeinsame Fortschritt greifbar.

Die Challenge verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen werden Teilnehmende konkret geschützt, weil ihre E-Mail-Kommunikation sicherer wird. Zum anderen schafft die Aktion Aufmerksamkeit für ein Thema, das im Alltag häufig unterschätzt wird. Viele digitale Angriffe bleiben unerkannt oder werden erst bemerkt, wenn bereits ein Schaden entstanden ist.

KINGNETZ CYBERSECURITY versteht die Initiative deshalb bewusst als Bewegung. Je mehr Menschen teilnehmen, desto größer wird die Wirkung – sowohl bei der direkten Abwehr von Spam als auch beim gesellschaftlichen Bewusstsein für digitale Sicherheit.

Jetzt mitmachen und Teil der Bewegung werden:

https://challenge.inboxshield24.com/

Gemeinsam machen wir Deutschland sicherer.

KINGNETZ CYBERSECURITY ist ein auf IT-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf praxisnahe, DSGVO-konforme Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz realer Geschäftsprozesse, transparenter Technik und einfach integrierbaren Sicherheitslösungen ohne unnötige Komplexität oder Buzzword-Security.

Kontakt

KINGNETZ CYBERSECURITY | Andrea Semm

Andrea Semm

Erich-Kästner-Straße 1

99094 Erfurt

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