inboundBUZZ – Agentur für Online Marketing – erhält German Web Award

Gerade im Online Marketing stellt Erfolg eine messbare Größe dar. Deswegen fokussiert sich die Agentur für Online Marketing inboundBUZZ auf höchst effektive digitale Marketingstrategien

Die Full-Service-Online-Marketing-Agentur ist für seine Kunden kompetenter Partner in allen Disziplinen und erhält als sichtbares Zeichen für ihren Erfolg den German Web Award 2021.

Jährlich treten in Deutschland die besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands an, um einen der 50 begehrten German Web Awards zu erhalten. Ausgezeichnet werden diejenigen, die es schaffen, in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit mit großartiger Leistung zu überzeugen. Die Auszeichnung ist für jede Agentur ein Aushängeschild, das Vertrauen schafft und Status und Ansehen hebt.

Für Kunden, die sich professionell beraten lassen möchten, stellt es eine echte Herausforderung dar, die richtige Agentur zu finden. Da sie kleine oder lokal verwurzelte Agenturen häufig nicht im Blick haben, entscheiden sich viele für einen der größten Namen der Branche. Die German Web Awards machen Schluss damit, denn jede Web- und Online-Agentur kann unabhängig von Mitarbeiterzahl und Umsatz teilnehmen und sich auf diese Weise einen Namen machen.

Um einen der Awards zu erhalten, absolvieren die Anwärter zunächst eine Qualifikationsrunde. Darin verschafft sich die Jury mit einem Fragebogen einen ersten Eindruck vom Unternehmen. Ist sie erfolgreich bestanden, vergibt sie in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl.

Hier erreichte inboundBUZZ 8,80 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört die Agentur zur Spitzengruppe aus mehr als 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

High Performance Marketing Agentur

inboundBUZZ berät kleine, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne und glänzt mit jahrelanger Erfahrung in Digitalem Marketing, Social Media Marketing, E-Commerce, Webanalyse, Internetpräsenz und Digitalem Datenmanagement. Mit seiner Ausrichtung auf KI und Voice-Search gesteuertem Marketing stattet es Unternehmen, die sich gerade neu positionieren möchten, optimal aus auf einem Weg in eine intelligente Zukunft.

Kompetenter Partner in allen Disziplinen

Kunden aus unterschiedlichsten Unternehmensbereichen erhalten wertvolles und kompetentes Fullfillment in allen Bereichen des Online Marketings, vom Webseiten-Design und -Aufbau, über Logo & CI- Entwicklung, Inbound Marketing, Tourismus Marketing, Social Media Marketing bis zum Offline Marketing.

Deutschlandweit vertreten

Die Full-Service-Online-Marketing-Agentur mit Expertise des Inbound Marketings ist deutschlandweit und in allen großstädtischen Hotspots vertreten und betreibt Büros in Stuttgart, München und Düsseldorf.

