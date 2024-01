In vier Minuten zum Excellence Award

Michael Schurr überzeugte Jury und Zuhörer Lebensqualität, Erfolg und Glück eine Preis- oder Sinnfrage?

Michael Schurr erfolgreich beim Internationalen Speaker Slam

Rottweil, 24. Januar 2024 – Michael Schurr aus Rottweil, Speaker auf Erfolgs-, und Personalkongressen, selbst Eventveranstalter und Coach, eroberte das Herz des Publikums und überzeugte die internationale Fachjury mit seiner Bühnenperformance beim 16. Internationalen SpeakerSlam.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand dieser in Mastershausen statt. In einer vierminütigen bewegenden Rede über das Thema „Lebensqualität, Erfolg und Glück“ beeindruckte er durch Beispiele von erfolgreichen Menschen sowie glücklichen Menschen und zeigte eindrücklich, welche Rolle Sinn und Lebensqualität spielen.

In den 4 Minuten erzeugte er einen Perspektivwechsel und holte die Jury und Zuschauer gleichermaßen ab. Die stehenden Ovationen waren ein klares Zeichen für die tiefe Resonanz seiner Botschaft.

Was ist das?

Der 16. Internationale SpeakerSlam, der in Mastershausen stattfand, zeichnete sich durch seine Vielfalt und Internationalität aus. Mit 117 Teilnehmer aus 21 Ländern und 4 Kontinenten auf 2 Bühnen mit jeweils 4 Minuten Speech/ 240 Sekunden wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Die Veranstaltung, organisiert von einem kompetenten Gremium bestehend aus Dirk Hildebrand, Jörg Rositzke, Mirjam Saeger und Stephanie Pierre, war ein großer Erfolg und zog ein vollständig ausgebuchtes Auditorium an.

Speaker – Slam, wie funktioniert das?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Wer ist Michael Schurr und was ist LQ?

Michael Schurr steht seit 30 Jahren für innovative Lösungen für bestehende Probleme. Er hat das Leben studiert und aus seinem privaten Schicksal seine Chance gemacht. Der Lebensqualitäts (LQ)-Coach verstand es meisterhaft, sein Wissen über berufliche und private Balance in seine beeindruckende 4-minütige Rede einfließen zu lassen.

Michael Schurr schreibt aktuell seine reichen Erfahrungen und Erkenntnisse in einem neuen innovativen Buchformat, das in den nächsten Monaten veröffentlicht wird. Er setzt als ehemaliger Wissensmanager erneut einen Meilenstein, um seine Mission und Vision von mehr Lebensqualität (LQ) in die Welt zu tragen.

Schurrs herausragender Erfolg beim SpeakerSlam ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, in seine Visionen zu investieren. Wie sinnerfüllend die Arbeit mit Menschen von klein bis groß sein kann. Er ist ein Vorbild, wie Schicksal als Chance genutzt wird und wie ein einfaches Lächeln aus dem Herzen einem Unbekannten z.B. beim Einkaufen ein anderes Gefühl ins Gesicht zaubert.

LQ4you unterstützt gestresste Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte, die sich verändern wollen, um vom Stress und Lebensfrust in die Lebenslust zu kommen.

Leben statt gelebt werden.

Mit dem bewährten Lebensqualitäts-Check von 2005 wird die aktuelle Lebensqualität und die individuelle Lebensqualität (LQ) erarbeitet und mit 7 handlungsleitenden Sätze täglich umgesetzt.

Kontakt

LQ Michael Schurr Lebensqualität

Michael Schurr

Eisenbahnstr. 40

78628 Rottweil

+491772693851



http://www.LQ4you.de

