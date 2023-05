In sieben Schritten den Energieverbrauch optimieren

Priva – Spezialist für Gebäudeautomation und digitale Dienste – veröffentlicht Whitepaper mit schnell umsetzbaren Energiesparmaßnahmen.

Tönisvorst, 02.05.2023: Die kürzlich vom Umweltbundesamt (UBA) vorgestellte Statistik zu den Jahresemissionsmengen in 2022 macht schnelles Handeln in der Immobilienbranche erforderlich. Denn im Gebäude-Sektor wurden die per Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Emissionsgrenzen – wie bereits in den Vorjahren – überschritten.

Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung zunehmend unter Druck gesetzt, strengere Einsparungsgesetze zu beschließen.

Um die Lage zu entspannen, könnten Gebäudebesitzer und -nutzer – insbesondere im gewerblichen Bereich – Möglichkeiten nutzen, Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung besser zu steuern und die Nutzung zu optimieren. Auf diese Weise wird teilweise ohne großen Aufwand und hohe Kosten wirkungsvoll dazu beigetragen, den Energieverbrauch von Immobilien zu optimieren und die Menge der jährlichen Emissionen kurzfristig zu reduzieren.

(Download Pressemitteilung)

Checkliste steht ab sofort zum Download bereit.

Zu diesem Zweck hat Priva – Spezialist für Gebäudeautomation und digitale Dienste – eine Checkliste zusammengestellt und veröffentlicht.

Mit Hilfe dieser Checkliste können Gebäudeeigentümer und Facility Manager in kurzer Zeit den Energieverbrauch ihrer Immobilien optimieren. Die Liste umfasst sieben Schritte, die systematisch abgearbeitet wirkungsvoll helfen, den Energieverbrauch zu kontrollieren, zu optimieren, zu senken und damit schließlich die CO-Emissionen zu reduzieren.

Die PDF-Version dieser Checkliste steht ab sofort auf der Priva-Webseite zum kostenlosen Download bereit:

Download Checkliste „Sieben Schritte, um in Ihrem Gebäude Energie und Geld zu sparen“

Priva Building Automation Group: Unternehmens-Hintergrund

Die Priva-Gruppe hat ihre Zentrale in De Lier, in der Nähe der südholländischen Provinzhauptstadt Den Haag. Mission des international operierenden Unternehmens ist es, technologisch führende Automatisierungs-Lösungen zu entwickeln, die wirkungsvoll Energieverbrauch minimieren und die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen reduzieren.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1959 hat sich Priva zum Weltmarktführer im Bereich Gewächshausautomation entwickelt.

Im Bereich der Gebäudeautomation ist das Familienunternehmen langjährig niederländischer Marktführer. Auch in diesem Feld arbeitet es international erfolgreich: Die Priva Building Automation Gruppe agiert mit weltweit über 560 Mitarbeitern in 72 Ländern mit 15 Büros sowie mit Schulungszentren auf allen Kontinenten – von China bis Kanada und von Mexiko bis Skandinavien.

Heute werden Priva-Gebäudeautomations-Lösungen weltweit in mehr als 100 Ländern in über 40.000 Gewerbeimmobilien erfolgreich eingesetzt. Organisatorische Basis hierfür ist ein Netzwerk mit über 400 zertifizierten lokalen Partnerunternehmen.

Firmenkontakt

Priva Building Intelligence GmbH

Christine Runge

Tackweg 35

47918 Tönisvorst

+49 (0)2151 650 59-0



https://priva-inside.de

Pressekontakt

Priva Building Intelligence GmbH

Heinz W. Droste

Tackweg 35

47918 Tönisvorst

+49 2433 5254 100



https://priva-inside.de

