In Metzingen hält KI Einzug

Weinbaumuseum Metzingen startet digitalen Museumsführer

Kann sich ein kleines Museum einen digitalen Museumsführer und Audio-Guide in drei Sprachen leisten? Ja, sagt Holger Klitzke, Geschäftsführer der Agentur brandfoundation GmbH, die den digitalen Museumsführer fur den Förderkreis Metzinger Keltern e.V. konzipiert und realisiert hat. „Aber erst, seit KI-Systeme (Künstliche Intelligenz) so weit sind, realistische und planbare Ergebnisse zu erzielen. Denn sonst wären allein die Kosten für die Sprecheraufnahmen und Übersetzungen viel zu hoch gewesen.“, fügt er hinzu.

Gleich drei verschiedene KI-Anwendungen sind beim digitalen Museumsführer zum Einsatz gekommen: Alte Fotos und Bildmaterial mussten zunächst mittels verschiedener KI-Systeme digital aufbereitet werden, um verwendet werden zu können. Der Museumsführer wurde dann auf Deutsch inhaltlich und technisch aufgebaut. Sobald das System abgestimmt war, wurden alle Texte mit dem KI Übersetzer DeepL ins Englische und Französische übersetzt und abschließend kontrolliert. Obwohl die Ergebnisse hervorragend waren, war die Überarbeitung der Inhalte zur Bewahrung vieler schwäbischer Eigenheiten und auch der Mundart wichtig. Zu guter Letzt wurden alle Texte in allen drei Sprachen vertont – Aber eben nicht durch Menschen in einem Tonstudio eingesprochen, sondern durch eine Audio-KI generiert. Dazu wurden die beiden Sprecher „Michael“ und „Mathilda“ kreiert, die das in allen Sprachen erledigt haben. Die Ergebnisse sind von der Aussprache über die Betonung lebendig und kontextbezogen auf die jeweiligen Texte – keine monotonen Computerstimmen, wie man sie von früher kennt. Was das Projekt ohne KI-Unterstützung bedeutet hätte, kann man sich anhand der Rahmendaten vorstellen: Inhalte in 3 Sprachen mit ca. 38.000 Wörtern und 270 Minuten Sprachaufnahmen in 850 Dateien.

Der Museumsführer selbst basiert auf einem modernen Content Management System, so dass die Inhalte auch in Zukunft angepasst und erweitert werden können. Die Besucher benötigen lediglich ein Smartphone und können sich dann über QR-Codes die jeweiligen Inhalte zum Exponat anschauen, nachlesen und anhören.

„Es ist schön zu sehen, wie wir mit modernster Technik eine Brücke zwischen den vergangenen Jahrhunderten und heute bauen konnten. Für unsere Gäste, die Metzingen aus aller Welt besuchen, ist es nun auch in zwei weiteren Sprachen möglich, alles über den Weinbau und die sieben Keltern zu erfahren.“ so Kirstin Weiblen, zweite Vorsitzende des Förderkreis Metzinger Keltern e.V.

Für alle Interessierten am Weinbau oder wer sich die Sprecher „live“ anhören möchte: Das Weinbaumuseum ist freitags bis sonntags geöffnet, die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Website https://weinbaumuseum-metzingen.de

Fragen rund um die verwendeten Technologien beantwortet die Agentur brandfoundation GmbH unter https://brandfoundation.de

Der Förderkreis Metzinger Keltern e.V. ist Träger des Weinbaumuseums in der Herrschaftskelter und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die Gelder für die Trägerschaft des Museums werden durch den Museumsbetrieb, Weinproben, Events und sonstige Veranstaltungen erwirtschaftet. Fast 400 Mitglieder, aktive und passive, junge und alte, Metzinger und Zugezogene, Laien und Fachleute in Sachen Keltern und Wein, wollen mit dem Museum und den vielfältigen Aktivitäten die Erinnerung an den seit dem 11. Jahrhundert in Metzingen gepflegten Weinbau wach halten. Der Förderkreis hat den Zweck, den Erhalt, die Restaurierung und weitere sinnvolle Nutzung der Metzinger Keltern, des Kelternplatzes, sowie der Umgebungsbebauung des Kelternplatzes und weiterer Objekte, die mit dem Weinbau verbunden sind, zu fördern.

Kontakt

Förderkreis Metzinger Keltern e.V.

Kirstin Weiblen

Am Klosterhof 6

72555 Metzingen

+4971213453851



https://weinbaumuseum-metzingen.de

Bildquelle: https://brandfoundation.de