In jedem steckt ein Held

Deine Umstände bestimmen nicht dein Leben

Beim internationalen Speaker Slam, der am 03.07.2026 in Mastershausen stattfand, hat Mirko Kühner, wohnhaft im Werra-Meißner-Kreis, einen beachtlichen Erfolg erzielt.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit Teilnehmern aus insgesamt 21 Ländern war es ein hart umkämpftes Feld mit langer Warteliste. Auf zwei Bühnen hatten die Finalisten exakt 240 Sekunden Zeit, das Publikum vor Ort, sowie per Liveschaltung, mitzureißen und zu begeistern.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Mirko Kühner trat als Mutmacher mit seiner Herzensbotschaft auf die Bühne, dass die Umstände nicht maßgeblich sind für den eigenen Lebensentwurf. Er selbst kam mit einem seltenen Gendefekt namens „XLH“ zur Welt und führt trotz dieser Umstände ein tolles Leben, ist verheiratet und hat eine Tochter. Auf die Frage hin, wie sich der Alltag gestaltet, wenn man an „XLH“ leidet, entgegnet er selbstbewusst „Ich leide nicht, ich lebe“ womit alles gesagt ist.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Fotocredit: Justin Bock

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