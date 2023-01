In den Schlaf schaukeln: in der Hängematte!

Schläfst du schlecht ein, oder hast Du schon ein(e) Ticket to the Moon? Psst: der Name ist Programm…

Es gibt eine Studie über die Verbindung zwischen dem leichten Schaukeln (z.B. das einer Babykrippe – oder eben einer Hängematte) und schnellerem Einschlafen (wenn’s denn leicht schaukelt).

Wir haben hier einen Artikel von sciencedirect.com ins Deutsche übersetzt, in der sie verdeutlichen, wie sich das verhält, wenn man sich zu einem Mittagsschlaf in eine Hängematte legt:

„Warum wiegen wir Babys oder schlafen unwiderstehlich in einer Hängematte ein? Obwohl solche einfachen Verhaltensweisen über Kulturen und Generationen hinweg üblich sind, ist die Art der Verbindung zwischen Schaukeln und Schlaf kaum bekannt 1, 2. Hier wollten wir zeigen, dass Schaukeln physiologische Parameter des menschlichen Schlafs modulieren kann. Zu diesem Zweck haben wir uns entschieden, den Schlaf während eines Nachmittagsschläfchens mit Polysomnographie und EEG-Spektralanalysen zu untersuchen. Wir zeigen, dass das Liegen auf einem langsam schaukelnden Bett (0,25 Hz) den Übergang vom Wachzustand zum Schlaf erleichtert und die Schlafdauer im Stadium N2 verlängert. Das Schaukeln induziert auch eine anhaltende Verstärkung von langsamen Schwingungen und Spindelaktivität. Es wird vermutet, dass sensorische Stimulation in Verbindung mit einer Schwingbewegung eine synchronisierende Wirkung im Gehirn ausübt, die endogene Schlafrhythmen verstärkt. Diese Ergebnisse unterstützen somit wissenschaftlich den traditionellen Glauben, dass das Schaukeln unseren Schlaf beruhigen kann.“

So, und nun die große Preisfrage: hast DU schon deine Mittagsschlafhängematte von Ticket to the Moon? Wie du siehst, eignet sie sich nicht nur für den nächtlichen Schlaf sondern auch für tagsüber.

Selbstverständlich fair produziertund auf dem Weg, ein Vollmitglied der World Fair Trade Organisaiton (WFTO) zu werden.

Ethik, soziale- & Umweltverantwortung stehen bei Ticket to the Moon ganz oben auf der Liste, und daher sind diese Hängematten nicht nur langlebig, elastisch, atmungsaktiv, sondern auch schimmelresistent und hautfreundlich (ÖKO-TEX® Standard 100). Aus jedem Schnipsel Restmaterial entstehen praktische Einkaufstaschen, Rucksäcke uvm. Und die eigene „TTTM Foundation (Stiftung)“ verbessert Lebensqualität von indigenen Völkern in Indonesien rund um Bali, wo auch die Hängematten hergestellt werden. So wurde eine eigene Schule erbaut und Zugang zu sicherem Trinkwasser ermöglicht.

Welche Hängematte die für dich passende ist – die Lightest für den Reiserucksack, die doppeltl große Honeymoon Hängematte für die Stunden zu zweit, ob mit Regentarp & wärmendem Moonquilt, oder sogar eine Pro-Version mit einzippbarem Moskitonetz: für jeden Bedarf gibt es die passende Kombination, auch fürs Mittagsschläfchen!

Sei gespannt – und spanne deine Hängematte auf!

Hier erfährst du mehr:

www.ticketothemoon.at

Was 1996 mit der Entwicklung der Fallschirmhängematte in Bali, Indonesien begann, führte zu einer weltweit aktiven Bewegung mit einem Portfolio an „feel-good“-Produkten mit hochethischem Firmenethos, der weit über die bloße Herstellung von Hängematten hinaus geht. Charly Descotis, Gründer und CEO von Ticket to the Moon, sieht sich und seine Mitarbeiter gerne als Familie bzw. als „Tribe“ und weniger als Firma: Bei Ticket to the Moon werden nicht nur innovative und praktische Produkte entwickelt, sondern es wird gleichzeitig ein alternativer und bewusster Lebensstil aufgezeigt.

