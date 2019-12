In das neue Jahr mit dem ELA Quality Resort Belek

Hannover/Belek, 18. Dezember 2019 | (kms) – Das ELA Quality Resort Belek schaut auf eine erfolgreiche Saison zurück: Neben besonderen Auszeichnungen können sich auch die fast verdoppelten Besucherzahlen sehen lassen. Zur Feier des neuen Jahres 2020 überrascht das Luxusresort an der türkischen Riviera seine Gäste mit einem lohnenswerten Frühbucherangebot.

Die Highlights der Saison 2019

Die Zahl der deutschen Gäste des ELA Quality Resorts Belek hat sich in diesem Jahr nahezu verdoppelt. Alleine von April bis November verbrachten knapp 2.230 Deutsche ihren Luxusurlaub im Resort. In 2018 lag diese Summe noch bei ca. 1.380 deutschen Besuchern.

Besonders beliebt war in diesem Jahr der Everland Q Kids Club: Das ELA Resort präsentierte 2019 neue Projekte für die Q City, bei der Kinder unter dem Motto Edutainment spielerisch in verschiedene Berufe beziehungsweise Arbeitsplätze eintauchen. Für dieses umfangreiche und wohl durchdachte Konzept wurde das Luxusresort Anfang des Jahres bei den Quality Management Awards als “Best Managed Children”s Event Hotel” ausgezeichnet. Dies war ein Ansporn bereits zu Saisonbeginn 2019 eine Bank, eine Weltraumstation und eine Eisfabrik für die Kleinen zu konzipieren. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn über 27.300 Kinder haben daraufhin von Juni bis Oktober 2019 im Everland Q ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. “Mit dem spielerischen Lernen möchten wir den Kindern einen ersten Einblick in die spätere Berufswelt geben, daher ist es uns eine besondere Ehre, wenn dieses Konzept auch gut bei unseren Gästen ankommt”, freut sich Ufuk Gezgin, General Manager des ELA Quality Resort Belek.

Entspannt und kulinarisch in das neue Jahr 2020

Das Jahresende eignet sich ideal, um Vergangenes Revue passieren zu lassen, aber auch, um sich auf Neues zu freuen: Das ELA Quality Resort Belek belohnt Frühbucher bis Ende Dezember mit besonderen Angeboten für die neue Saison. Auch in den Wintermonaten können es sich Gäste an der türkischen Riviera so richtig gut gehen lassen. Das 5-Sterne-Resort begeistert vor allem mit seinem 4.500 Quadratmeter großem Spa- und Wellnesscenter Ab-I-Zen Spa. Vielfältige Treatments in zahlreichen Entspannungsräumen sorgen für die nötige Auszeit vom Alltagsstress. Besonders die traditionelle Hamam Sauna tut Körper und Seele gut.

Auch kulinarisches Talent hat das ELA Quality Resort Belek vorzuweisen: Gourmets aus aller Welt werden in den insgesamt sieben À la Carte Restaurants und zwölf Bars des Resorts überaus glücklich. Besonders zu empfehlen ist das Teppanyaki Hida, welches mit japanischer Küche und aufregenden Aromen seine Gäste beeindruckt. Stilvoll wird hier bei angenehmer Atmosphäre diniert – die großzügige Terrasse mit traditionellen asiatischen Lampen lädt zu einem fantastischen Essen unter dem Sternenhimmel ein. Mit einer schönen Aussicht kann auch das Alarga prahlen: Mit Blick auf das Meer verführt das À la Carte Restaurant mit einer Variation aus Fisch und Meeresfrüchten, die den maritimen Gaumen verzücken.

Das ELA Quality Resort Belek verbindet Luxus mit aufregenden Kulturen und freut sich über immer wiederkehrende Gäste, die Inspiration für neue Ideen schaffen. Für das Jahr 2020 erhofft sich Ufuk Gezgin “die reibungslose Umsetzung großartiger Projekte und am aller wichtigsten: Wunschlos glückliche Gäste.”

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com

