In Castrop Rauxel Kostenlos Schrottabholung Schneller Service

Altmetall loswerden leicht gemacht mit der Schrottabholung in Castrop Rauxel

Die schrottabholung Castrop Rauxel kommt schnell an jedes Haus und jede Wohnung. Dabei orientieren wir uns ganz nach den individuellen Bedürfnissen der Verantwortlichen. Ob Sperrmüll Metall, Kabelschrott, alte Geräte oder Kupferkabel, Blei, Zinn, Zink, Aluminium, Messing und weitere Metalle, gewerblich oder privat.

Auch in einem rein privaten Haushalt fällt mitunter Metallschrott an. Das können beispielsweise Fahrräder oder Heizkörper sein. Werden neue Heizkörper eingebaut, bietet die Heizungsfirma manchmal an, die alten Heizkörper kostenpflichtig zu entsorgen. Darauf brauchen Sie sich gar nicht einlassen. Kontaktieren Sie einfach Ihre Schrottabholung Castrop Rauxel . Wir holen die alten Heizkörper dann bei Ihnen ab. Das Gleiche gilt auch für Rohre, Heizkessel und andere Komponenten. Folgenden Schrott können Sie uns anbieten

Nähere Infos finden Sie auf unserer Website unter.http://www.schrotthaendler-plus.de/schrottabholung-castrop%20rauxel#schrott oder per Anfrage in unserem Kontaktformular!

Es gibt wohl kaum einen Haushalt in Castrop Rauxel und Umgebung, in dem kein Schrott ungenutzt herumliegt. Oftmals fehlt einfach die Zeit, den Schrott zum Schrottplatz oder zu einem anderen Entsorgungsbetrieb zu bringen. Manchmal ist der Schrott aber auch sehr sperrig und schwer, sodass er gar nicht mit dem privaten Pkw transportiert werden kann. Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit der Schrottabholung Castrop Rauxel auf zuverlässige

Wir bieten Ihnen Schrottankauf Castrop Rauxel zu fairen Preisen! Wir kaufen Ihre Buntmetalle wie zB. Kupfer, Kabel, Kupferkabel, Blei, Zinn, Zink, Aluminium, Messing und weitere Metalle.Bitte beachten Sie nur dass eine bestimmt Mindestmenge vorhanden sein sollte Wiegung mit digitaler Waage vor Ort. Zahlung sofort in bar. Schrottpreise sind Tagespreise. Daher bitten wir Sie, den genauen Wert bei bedarf vorab bei uns zu erfragen.

Pressekontakt:

Schrottabholung in Castrop Rauxel und Umgebung

Issam EL-Lahib

Hochstr. 28

44866 Bochum

http://www.schrotthaendler-plus.de/schrottabholung-castrop%20rauxel

info@schrotthaendler-plus.de