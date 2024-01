In 4 Minuten zum Speaker-Star!

Peter Praunsmändtl aus Hamburg gewinnt 16. internationalen Speaker Slam.

Beim 16. internationalen Speaker Slam hat Peter Praunsmändtl, Mindset-Coach und Experte für körperliches & mentales Wohlbefinden aus Hamburg, den Excellence Award für seine Rede erhalten. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt und gerappt wird, messen sich beim internationalen Speaker Slam Redner*innen miteinander. Die Sprecherin oder der Sprecher hat nur 4 Minuten Zeit, das Publikum mitzureißen, zu begeistern und emotional zu berühren. Auf zwei Bühnen treten 117 Teilnehmende aus 21 Nationen an, um mit ihrer Botschaft zu motivieren, inspirieren oder zu überzeugen.

„Einen einstündigen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist und dann auch noch das Publikum zu berühren, das ist echt eine krasse Herausforderung!“ so Praunsmändtl.

Bei dem von Top-Speaker und Bestsellerautor Hermann Scherer ins Leben gerufene Event am 20.01.24 in Mastershausen wählt eine fünfköpfige Jury aus Wirtschaft, Werbung und dem Verlagswesen unter den Teilnehmenden den Gewinner aus.

Als ehemaliger Broadway-Tänzer überzeugte Peter Praunsmändtl mit dem Thema „Aufrichten statt verbiegen – mit dem richtigen Mindset ins neue Leben“, nicht nur das Publikum von sich, sondern punktete auch bei der Jury mit seiner Bühnenperformance.

„Ich habe tausende Reden in meinem Leben gehört, aber das ist die erste die ich höre, die so einen radikalen Change hatte“ gratulierte ihm Hermann Scherer persönlich bei der Award Verleihung.

Als zertifizierter Health & Life Coach verbindet Peter Praunsmändtl die Bewusstseinsarbeit mit Körper und Geist. Seine Kund*innen folgen dem gebürtigen Ingolstädter auf Fitness & Yoga Retreats weltweit, sowie auf seinen Vortragsbühnen landesweit. Als ehemaliger Broadwaytänzer und zertifizierter Personaltrainer vereint er in seiner Arbeit die Bewegungsaspekte des Körpers mit der mentalen Kraft des richtigen Mindsets.

